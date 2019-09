Atalanta, Roma e l’Olimpico evocano dolci ricordi: ma con quale formazione?

Prima sfida di grande fascino per la Dea che, nel Monday Night della seconda giornata di campionato, renderà visita alla Roma.

Il pareggio casalingo maturato giovedì al Mapei in Europa League rende più complicata la sfida capitolina, ma il mister ha già preannunciato un turn over ragionato, segno evidente che la partita di ritorno a Copenaghen viene considerata, a mio avviso giustamente, attualmente prioritaria.

Il Gasp ci ha però abituati a splendide prestazioni anche con formazioni rimaneggiate, quindi aspettiamoci comunque un’Atalanta tosta e determinata come sempre. Certo, la Roma è una grande squadra, dotata di giocatori di classe e soprattutto vorrà esordire davanti al proprio pubblico con una vittoria. I giallorossi si sono resi artefici di una buona prestazione a Torino nella prima giornata riuscendo a vincere la gara grazie al solito Dzeko.

Ma più di tutti hanno impressionato i due esterni Under e Kluivert, veloci e concreti: non sarà facile per i nerazzurri tenerli a bada. E poi c’è l ex Cristante, che ha già dichiarato che per lui, quella di lunedì sera, non sarà una partita qualunque: Gasperini e la Dea l’hanno fatto rinascere ed il ragazzo friulano ne è certamente consapevole.

Nella capitale temono però non poco la squadra nerazzurra, che sanno essere particolarmente in palla e rodata grazie proprio ai preliminari europei. Negli ultimi anni l’Olimpico ha sempre sorriso alla Dea, visto che l’ultima sconfitta risale al 2013-2014: da lì in avanti due pareggi e due vittorie, l’ultima proprio lo scorso anno grazie a Cornelius e De Roon.

Probabilmente il mister concederà al Papu un po’ di riposo e quindi potremmo vedere all’opera il connazionale Rigoni, mentre dovrà probabilmente attendere l’iraniano Adnan. Sono invece curioso di vedere cosa succederà tra i pali nerazzurri, ossia se Berisha sarà del match o se gli verrà nuovamente preferito Gollini.

Rimane presente il pensiero Europa League: diversivo per intrappolare i giallorossi? Speriamo di sì.