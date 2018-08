È la figura del santo Giovanni XXIII quella che è al centro dell’omelia del vescovo Francesco Beschi per il pontificale di Sant’Alessandro.

Un’omelia fatta di parole profonde e sincere, durante la quale il vescovo ha ripreso il significato della lettera dell’apostolo Paolo ai Filippesi sul senso dell’umiltà e indubbiamente riferendosi ai fatti tragici del Mediterraneo che coinvolgono non solo le forze politiche, ma la comunità mondiale intera.

di 24 Galleria fotografica Messa di Sant'Alessandro 2018









di 82 Galleria fotografica Sant'Alessandro 2018: chi c'era









Nella celebrazione, svoltasi in Duomo nella mattinata di domenica 26 agosto, erano presenti numerose autorità, tra le quali il sindaco Giorgio Gori, il questore Girolamo Fabiano, il prefetto Elisabetta Margiacchi, gli assessori alla cultura Nadia Ghisalberti e ai lavori pubblici Marco Brembilla, la direttrice dell’Accademia Carrara Maria Cristina Rodeschini, il vicepresidente della provincia Pasquale Gandolfi e diversi deputati e consiglieri regionali bergamaschi insieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

“Voglio innanzitutto rinnovare il mio ringraziamento – afferma il Vescovo Beschi- per la disponibilità delle autorità che c’è stata durante la peregrinatio delle spoglie di Papa Giovanni, che è avvenuta durante un clima di grande serenità. È proprio Papa Giovanni che ci introduce delle considerazioni importanti verso l’umiltà. Papa Giovanni dice proprio, durante il concilio ecumenico Vaticano II: ‘Sento le vostre voci, ma la mia voce riassume quella del mondo intero – e poi aggiungeva – la mia persona non conta niente’. Il Papa è un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà del nostro signore.

Da questa introduzione all’umiltà, le parole di Papa Giovanni aprono uno squarcio su coloro che non hanno fatto la scelta di essere umili, ma che vengono umiliati. Questa infinità di persone che quotidianamente vengono umiliate. Forse anche noi possiamo raccontare esperienze di questo genere e, quando abbiamo sperimentato l’umiliazione, dovremmo capire di quante persone vivono una condizione di umiliazione.

Sono persone umiliate a causa dell’ingiustizia globale, ingiustizia sempre più evidente visibile nello squilibrio sociale ed economico. È sempre più evidente. Sono le persone che quotidianamente vengono sfruttate in tutte le maniere con una superficialità disumana, dimenticandoci di essere essere umani. Non esistono barche per ognuno di noi. Siamo tutti inevitabilmente su un’unica stessa barca”.

Il Vescovo Beschi aggiunge inoltre un messaggio di fondamentale importanza per i cristiani e per tutti gli uomini: non trattare mai un essere umano come mezzo: “Queste forme di sfruttamento le abbiamo sperimentate sulla nostra pelle e nonostante questo le giustifichiamo. Alcune di queste persone sono nate nello sfruttamento, nell’ingiustizia. Alcuni vengono umiliati a causa della verità. Infatti coloro che cercano la verità in ogni campo dell’esperienza umana vengono zittiti, umiliati. Oppure umiliati per la fede”.

Nella lettera ai filippesi Paolo parla del passaggio divino che ci stupisce e ci scandalizza, ovvero che il figlio di Dio rinuncia l’uguaglianza con Dio per prendere l’uguaglianza con gli umiliati, e per questo ucciso: “È chiaro – aggiunge il Vescovo Beschi- che Gesù assumendo una condizione di servo, simile agli uomini, umiliò se stesso facendosi servo per rendersi uguali agli uomini. Dio rinuncia l’uguaglianza con il Padre per raggiungere gli ultimi della terra. È questa la fede, questo è il senso dell’umiltà, che non significa che il più piccolo riconosca il più grande. Umiltà è quando ci inchina davanti ai poveri”.