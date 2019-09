Susina, 6 mesi e una nuova famiglia da trovare dopo l’abbandono

Sono stati trovati quando erano piccoli piccoli, 30 giorni circa, in uno scatolone fuori dal canile, come un pacco regalo, il solito gesto diabolico dell’essere umano. Perché una mamma randagia, non mette i suoi cuccioli in un cartone e li lascia fuori dal canile.

Sono entrati al canile e successivamente presi in stallo da una volontaria, lasciarli in canile sarebbe stato troppo rischioso. Poco alla volta l’associazione Dimensione Animale Bergamo Onlus li ha fatti arrivare a Bergamo, l’ultima è stata Susina (6 mesi) ed ora tocca a lei a trovare una famiglia per sempre.

Adora giocare e farsi coccolare e mettersi a pancia all’insu’… sempre in cerca di coccole, ideale per famiglie con bambini e con amici a 4zampe!

Verrà affidata con regolare modulo di adozione, disponibilità a visite post adozione, vaccinata, microchippata con OBBLIGO di sterilizzazione.

PER INFO CONTATTARE I SEGUENTI RECAPITI:

Laura 3407887738 – lally68@gmail.com