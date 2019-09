“L’allieva” o “Little Big Italy”? La tv del 26 agosto

Per la prima serata in tv, domenica 26 agosto alle 21.25 su RaiUno l’appuntamento è con la fiction “L’allieva”, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Dario Aita. Andranno in onda due episodi intitolati “Un cuore a metà” e “Osa”. Alice non riesce a parlare con Arthur e a dirgli che lei e Claudio partiranno da soli per un congresso medico. Nel secondo, Alice vorrebbe dire ad Arthur la verità sulla notte trascorsa con Claudio ma non fa più in tempo perchè Arthur deve ripartire subito. Claudio è seccato.

Su Canale5 alle 21.25 sarà la volta della seconda e ultima puntata della fiction “Ultimo – L’occhio del falco”, con Raoul Bova e Gianluca Gobbi. Ultimo riesce a intercettare l’imminente arrivo di un carico di rifiuti gestito da Polimeni e decide di servirsi di Murace per incastrare il suo uomo. Nel frattempo Fulvio deciso a farsi giustizia da solo, è fatto prigioniero dagli uomini di Polimeni.

Canale Nove alle 18.45 proporrà il reality “Little Big Italy Parigi”, alle 20 “Little Big Italy Berlino” e alle 21.30 “Little Big Italy New York”.

Francesco Panella, ristoratore romano, viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di espatriati italiani (New York, San Francisco, Berlino, Londra, Parigi, Siviglia…). In ogni puntata visiterà 3 ristoranti italiani che concorreranno per essere il miglior ristoratore del Made in Italy: chi vincerà?

Rete4 alle 21.15 riproporrà “Maurizio Costanzo show”, condotto da Maurizio Costanzo.

Per gli amanti dei motori Tv8 alle 21.15 trasmetterà la gara di Formula 1 – Gran premio del Belgio.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Subdola ossessione”, con Mia Rose Frampton; su RaiTre alle 21.20 “Prima o poi mi sposo”, con Jennifer Lopez; su Italia1 alle 21.20 “… E alla fine arriva Polly”, con Ben Stiller e Jennifer Aniston; e su La7 alle 21.15 “L’impero del sole”, con Christian Bale.

Ancora, su Rai4 alle 21.15 “The Grey”, con Liam Neeson; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Una donna in carriera”; su La5 alle 21.10 “Quattro amiche e un paio di jeans”, con Amber Tamblyn; su Iris alle 21 “Rimini Rimini un anno dopo”, con Corinne Clery; e su Italia2 alle 21.10 “L.A. Zombie: l’ultima apocalisse”, con Justin Ray.

Su Rai5 alle 21.15 ci sarò un nuovo episodio della serie “Coast Australia”.

Neil Oliver e il suo team di esploratori visitano il Northern Territory, la fragile e forte ‘frontiera’ settentrionale australiana.

Ancora oggi selvaggia e poco popolata, la regione ha un clima particolare che, insieme a una vasta popolazione di serpenti e coccodrilli, ha reso la vita molto difficile a chi in passato ha deciso di trasferirsi qui.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 Il meglio di “Nel paese delle meraviglie”, con Maurizio Crozza; su Mediaset Extra alle 21.15 il varietà “La sai l’ultimissima?”; e su Real Time alle 20.20 il docu-reality “90 giorni per innamorarsi: e poi…”.