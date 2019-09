Incidente nella notte a Sedrina: muore giovane di 26 anni

Un grave incidente ha funestato la notte tra sabato e domenica a Sedrina. È avvenuto poco poco prima dell’una lungo la ex statale 470 della Valbrembana, nel tratto che precede la svolta per le frazioni di Botta e Campana.

Due i mezzi coinvolti, una Mitsubishi e un mezzo pesante: per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Zogno, i due si sono scontrati frontalmente, in un impatto violentissimo.

Le indagini sono ancora in corso e i due mezzi sono stati sequestrati.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai militari dell’Arma, anche i vigili del fuoco di Zogno e i sanitari del 118: l’intervento repentino, però, non è bastato per salvare la vita del ragazzo di 26 anni, Federico Soffientini, originario della provincia di Milano, che si trovava alla guida dell’auto.

Nello scontro è rimasto ferito anche un 43enne, trasportato all’ospedale di Ponte San Pietro dopo essere stato medicato sul posto.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso e stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

Il 26enne stava facendo rientro a casa da Valtorta, dove si trovava per il concerto di un corso di alto perfezionamento musicale: era fidanzato con una giovane di Almenno San Bartolomeo.