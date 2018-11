Imbrattato lo storico ponte della ferrovia di Lenna: la rabbia del sindaco

“Penso che anche gli insulti siano complimenti per questa gente quindi mi taccio”. È amareggiato, è arrabbiato il sindaco di Lenna Jonathan Lobati dopo aver visto il “regalo” fatto da qualche vandalo.

”Qualche idiota si è divertito nella notte tra venerdì a sabato a imbrattare lo storico ponte della Ferrovia di Lenna, porta d’ingresso del paese e di tutta l’Alta Valle – commenta il primo cittadino -. Un gesto di sfregio non solo al nostro patrimonio storico e a una delle opere più importanti della valle ma anche a tutta la comunità di Lenna dopo che a inizio estate avevamo provveduto alla sua pulizia”.

E annuncia che in mattinata, domenica si recherà di nuovo dai Carabinieri di Piazza Brembana per formalizzare la denuncia per danneggiamento di bene storico.