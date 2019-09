Un intervento tempestivo che in pochissimo tempo ha riportato la situazione alla normalità: ha creato apprensione, nella mattinata di domenica 26 agosto, l’esplosione di un tubo dell’acqua potabile in via Nembrini a Grumello del Monte.

A notare un piccolo allagamento nella zona era stata una pattuglia di Sorveglianza Italiana che si trovava di servizio in quel momento nel comune di Grumello del Monte: immediata la segnalazione al Comune che in pochissimo tempo ha messo in campo i propri tecnici, mentre sul posto è sopraggiunta anche una pattuglia dei carabinieri.

Foto 2 di 2



L’intervento da parte del personale comunale è stato velocissimo e decisivo: l’acqua aveva già creato una piccola voragine sotto l’asfalto e avrebbe potuto creare danni ben maggiori se non fosse stata subito arginata.