Gioia, dolore, angoscia: gli animali sono in grado di provare emozioni?

Chiudiamo questo ciclo di approfondimento con un’ultima domanda: gli animali sono esseri senzienti? Ne parliamo con Sofia De Meo, docente e ricercatrice che collabora con il Garante degli animali di Bergamo.

Spieghiamo innanzitutto cosa significa senziente. Significa che un essere vivente è in grado di provare delle sensazioni, e che può avere, in particolare, esperienza del dolore. Gli animali quindi soffrono?

Nel corso dei secoli i filosofi, i biologi e i giuristi hanno cercato di rispondere a questa domanda e oggi prevale la convinzione che sì, gli animali sono esseri senzienti e provano dolore. Lo scriveva già nel 1700 il filosofo inglese Jeremy Berthan “l’importante non è chiedersi se sanno ragionare e neppure se sanno parlare, bensì se sanno soffrire”.

Certo provano anche gioia o angoscia, come sa, per esempio, chi vive con un cane, che ci corre incontro con gli occhi allegri quando torniamo a casa di sera, e che ci guarda terrorizzato quando ci sono i fuochi d’artificio a Capodanno.

Insomma noi che viviamo con loro sappiamo bene che gli animali comprendono i nostri stati d’animo e che – come in questa rubrica è stato spesso ripetuto – hanno bisogno di relazione nella quotidianità.

E dal 2007 lo afferma anche l’Unione europea, che con il Trattato di Lisbona ha riconosciuto giuridicamente gli animali come esseri viventi senzienti. Attenzione, non vale solo per i nostri cani e gatti, ma per tutti gli animali. Per questo, le più aggiornate normative che riguardano il benessere dell’animale – e lo fa anche il recente Regolamento del Comune di Bergamo – si occupano per esempio dei pesci, che se proprio si vuole tenere in casa devono vivere in acquari adatti, e degli uccelli, animali liberi per eccellenza, e delle aragoste, che non vanno tenute vive sul ghiaccio sui banchi dei supermercati: non urlano, ma soffrono anche loro.

Infatti, con l’aumentare della sensibilità di tanti di noi verso gli animali, e con la convinzione sempre più diffusa che essi non siano cose, diventa più sottile la distinzione tra animale da compagnia e animale da reddito. Una distinzione che nel mondo non è universale, perché di fatto non esiste: tutti gli animali sono uguali, patiscono allo stesso modo, sono contenti se sono liberi all’aria aperta e se ricevono una carezza.

Vale per il cane in Cina, che viene ancora vergognosamente ucciso con violenza perché in quel Paese è considerato, appunto, animale da reddito, e vale anche per il levriero, che qui da noi è un dolcissimo cane “da divano” ma che in Irlanda non è considerato domestico e viene pertanto sfruttato nel sistema delle corse a scommesse e abbattuto dopo pochi anni di vita.

Di cosa “provano” gli animali, e di come e quanto essi soffrano si sono occupati molti famosi scrittori, ecco, per chi interessa, qualche spunto di lettura.

Se niente importa dello scrittore americano Jonathan Safran Foer; La vita degli animali del premio Nobel J.M. Coetzee; L’anima degli animali, bel volume Einaudi che indaga la loro capacità di provare dolore a partire dalle riflessioni di Aristotele e Plutarco; La cosa migliore che tu puoi fare, di Peter Singer, professore a Princeton molto impegnato nelle battaglie ambientali ed ecologiste, Gli animali e il Cristianesimo: per un’etica compassionevole, interessante approfondimento di Tom Regan; e infine A come animale di Leonardo Caffo, giovane filosofo dell’università di Torino.

Buona lettura!