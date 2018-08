Gasp rimette tutti in riga: “Turnover per il Copenaghen? A Roma senza fare calcoli”

Turnover spinto? No grazie. Al massimo, due o tre avvicendamenti, ma niente di più.

Gian Piero Gasperini lo dice chiaramente, alla vigilia di Roma-Atalanta e non sembra proprio pretattica. Insomma, niente Atalanta Primavera all’Olimpico per risparmiare tutti i titolari (poteva essere una battuta, più che una vera ipotesi) e nemmeno turnover spinto. L’allenatore non chiarisce il dubbio sul portiere, in pratica ammette che “rientrerà Palomino” e “ci sarà un posto per Rigoni, anche perché non è nella lista Uefa e a Copenaghen non potrà giocare. Cornelius? Siamo in 23…può essere utile come gli altri”.

Quindi sarà Atalanta vera, domani sera (lunedì 27 agosto alle 20,30) all’Olimpico di Roma, per la prima trasferta di campionato, dopo la squillante vittoria sul Frosinone. E Gasperini chiarisce subito il suo pensiero: “È importante la sfida di giovedì con il Copenaghen, però prima abbiamo la Roma all’Olimpico e bisogna giocarla ed è giusto pensare alla Roma”.

Un passo indietro e uno avanti. “Lo 0-0 con il Copenaghen ci sta stretto e sarà decisiva la sfida di giovedì e non sarà facile, anche sul piano nervoso. Perciò forse ci può aiutare il confronto con la Roma a tener lontano il pensiero della rivincita con i danesi. E bisogna giocare questa partita al meglio, senza tanti calcoli: ci teniamo a fare bene, poi penseremo al Copenaghen”.

La novità sarà Rigoni e non è detto che faccia staffetta con Gomez, per consentire al capitano di rifiatare: “Devo valutare”, dice l’allenatore, “fare prove nel nostro campionato non è facile, a maggior ragione contro la Roma e giocando ogni tre giorni. In attacco abbiamo varie soluzioni, Rigoni ha qualità, serve anche duttilità. Sul piano atletico sta bene, deve solo cominciare a giocare”.

Meno probabile sembra il debutto dall’inizio di Adnan, che “avrebbe bisogno di giocare qualche partita”, prima di provarlo con la Roma.

L’altra novità sarà Palomino, al posto probabilmente di Masiello (o Toloi), con Mancini in difesa. Berisha o Gollini in porta, Castagne e Gosens esterni e Freuler e de Roon in mezzo, mentre davanti c’è solo da sbizzarrirsi con Gomez, probabilmente Zapata e Rigoni dall’inizio. Anche perché il tecnico ha sottolineato che lo sforzo, con le due partite in quattro giorni, sarà più mentale che fisico.

Un pensiero a Cristante: “Mi auguro che continui, con noi ha fatto un percorso fantastico, è normale che all’inizio debba ambientarsi, abbiamo visto anche da noi de Roon, ora è diventato fondamentale. E con le grandi squadre non è mai facile inserirsi. Poi questa Roma è indubbiamente più forte dello scorso anno, si è rafforzata, è una delle migliori del campionato, con un allenatore bravo come Di Francesco e sono anche partiti bene…”.