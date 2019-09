Febbre del Nilo causata dalla zanzara, muore donna a Mantova: il Pirellone si mobilita

Dopo i casi di West Niles Virus verificati sul territorio, anche Regione Lombardia si mobilita per contrastare la malattia.

Ad annunciarlo l’assessore regionale alla salute Giulio Gallera, che ha assicurato l’appoggio di Palazzo Pirelli per la prevenzione del virus: “Regione Lombardia ha messo in campo tutte le procedure previste per la sorveglianza e la prevenzione della diffusione del West Nile virus, malattia infettiva trasmessa all’uomo e agli animali, attraverso la puntura di zanzare infette del genere Culex”.

La malattia, trasmessa dalla puntura di zanzare infette, si presenta soltanto in alcuni casi con i sintomi tipici dell’influenza, mentre nei più gravi, in particolare nel caso di anziani e immunorepressi, la febbre del Nilo Occidentale (come viene anche comunemente chiamata) può presentare complicanze come meningite asettica o encefalite che possono portare anche alla morte.

Nel corso delle scorse settimane la malattia ha visto la presenza di numerosi casi segnalati in Veneto, nonostante ciò anche la nostra regione è stata colpita, come spiega Gallera: “In Lombardia dall’inizio del 2018 ad oggi sono pervenute 22 segnalazioni: 20 hanno riguardato cittadini residenti nel territorio di ATS Valpadana (7), ATS Brescia (5), ATS Pavia (2) e ATS Citta’ Metropolitana (4), mentre 2 sono le positivita’ risultate dal controllo su donatori di sangue.

La prima segnalazione è del mese di maggio cui sono seguite uno a giugno, due a luglio e le restanti nel mese di agosto. Al verificarsi di un caso umano viene richiesto al sindaco di disporre un intervento straordinario di disinfestazione. Si conferma che nell’area ovest Milanese – ha precisato l’assessore – si sono verificati due casi di Nilevirus. I casi segnalati si riferiscono ad un uomo di 55 anni di Rho e ad un uomo di 74 anni di Pregnana Milanese. Il numero dei casi registrati sul territorio di ATS Milano è in linea con quelli degli ultimi anni: 12 nel 2015 (6 Lodi, 1 Milano, 1 Melegnano, 4 Ovest Milano); 2 nel 2016 (1 Milano, 1 Melegnano); 1 nel 2017 (Milano); 4 nel 2018 (2 Lodi, 2 Ovest Milano)”.

A seguito dei casi, che hanno visto nella giornata di venerdì 24 agosto anche la morte di una donna di settantasette anni nel Mantovano, Regione Lombardia ha messo in campo azioni di prevenzione e monitoraggio: “Le ATS hanno inviato a tutti i sindaci del territorio di competenza la circolare regionale che conferma anche per il 2018 la necessita’ di disporre un sistema di sorveglianza capace di identificare l’eventuale insorgenza di fenomeni importanti/focolai e quella di intensificare la strategia comunicativa per il contenimento delle zanzare. I comuni sono stati, pertanto, invitati a mettere in atto azioni incisive di prevenzione rivolte al contrasto e al contenimento delle zanzare in particolare di quelle del genere Aedes.

Inoltre, la procedura prevede che in caso di segnalazione di infezione da West Nile virus venga inoltrata al sindaco del comune interessato una nota in cui viene data comunicazione del caso e richiesto intervento di ulteriori misure e azioni di prevenzione e azioni di informazione nei confronti della popolazione”.

In conclusione non si abbassa la guardia nemmeno nel campo dei trapianti, come chiarisce Gallera: “Per contrastare il rischio di trasmissione del virus attraverso le donazioni e trapianti di organi il Centro nazionale trapianti (CNT) ha messo in campo azioni di prevenzione rivolte a tutte le istituzioni sanitarie italiane coinvolte nel processo. La struttura ospedaliera di riferimento per trapianti d’organo in Regione Lombardia e’ ASST Grande Ospedale Metropolitano – Niguarda; la sorveglianza sulle donazioni ha riferimento i CLV Sangue/ASST coordinati da AREU”.