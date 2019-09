Dopo la vittoria nel lancio del disco, Oney Tapia si ripete: il quarantaduenne di Sotto il Monte nella giornata di sabato 25 agosto si è laureato campione europeo paraolimpico nel getto del peso categoria F11.

L’atleta di origine cubana, già detentore della miglior prestazione mondiale dell’anno nella specialita’, ha conquistato così la seconda medaglia d’oro ai Campionati Europei paraolimpici di atletica leggera in corso a Berlino, ottenendo un titolo inaspettato alla vigilia dopo che nel corso del 2018 il lanciatore in forza agli Omero Runners Bergamo aveva concentrato i propri allenamenti sul disco.

Foto 2 di 2



Il bicampione europeo ha trovato il lancio decisivo sin dal primo tentativo con una misura 12,48 metri irraggiungibile per tutti gli avversari e altre cinque prove oltre gli 11,70 metri, superiori ai lanci migliori dell’austriaco Bil Marinkovic, argento con 11,09 e del polacco Miroslaw Madzia, bronzo a 10,82.

“Non sono soddisfatto delle mie misure perché sono stato condizionato da un dolore alla spalla – confessa a fine gara Oney Tapia – Mi sento comunque bene, è sempre una medaglia in più per l’Italia, anche se sudata. Ho fiducia nella preparazione verso le Paralimpiadi di Tokyo, ci sono ancora due anni davanti, però io mi allenerò sempre giorno dopo giorno per farmi trovare pronto”.