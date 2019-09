Colpaccio Ferrari a Spa: vince Vettel davanti a Hamilton

Nel Gran Premio dei sorpassi impossibili Sebastian Vettel ha fatto il miracolo: il tedesco della Ferrari ha approfittato della prima curva, vero e proprio incubo dei piloti, per infilare Hamilton e volare verso il successo a Spa.

Una gara segnata dallo spettacolare incidente al via, una carambola di piloti scatenata da Hulkenberg che ha tamponato Alonso e l’ha fatto volare letteralmente sulla testa di Leclerc.

Destino opposto a quello del compagno di squadra, invece, per Kimi Raikkonen, costretto al ritiro dopo aver forato al primo giro: inutile il tentativo del finlandese di ritornare in pista e di portare a termine la gara, durata appena 9 tornate.

Una volta in testa Vettel ha messo il turbo e staccato il rivale della Mercedes che ha avuto solamente una piccolissima occasione di passarlo al sesto giro, quando la Safety Car, in pista dall’inizio per il già citato incidente al via, è rientrata ai box.

A completare il podio Verstappen che ha preceduto sul traguardo Bottas, Perez e Ocon.

In classifica sono 17 le lunghezze che separano Vettel da Hamilton: e ora si va a Monza dove la Ferrari spera di poter far valere il “fattore campo”.