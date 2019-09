Campionati europei giovanili: doppietta per Miriam Vece, è oro nei 500 metri Under 23

Se si dovesse eleggere la reginetta dei Campionati Europei Giovanili di ciclismo su pista, molto probabilmente lei sarebbe una delle candidate più accreditate per la vittoria: stiamo parlando di Miriam Vece che, nella giornata di sabato 25 agosto, ha conquistato il titolo continentale nei 500 metri Under 23.

La ventunenne in forza al team bergamasco Valcar PBM ha fatto segnare il miglior tempo in 34”073 con una media oraria di 52.827 km/h, superando la lituana Migle Marozaite (seconda in 34″290) e la britannica Millicent Tanner (terzo posto in 35″119).

Per la ragazza della squadra di Bottanuco si tratta della terza medaglia dopo le due nella velocità, l’argento a squadre e l’oro individuale.