A 2 anni dal terremoto

Amatrice, conclusa la gara d’appalto per la Casa della Montagna del Cai

Un altro passo avanti per il progetto del Club alpino italiano: la costruzione assegnata alla Ditta Gaetano Galli di Amatrice in ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con Opera Costruzioni srl de L'Aquila. L'inizio dei lavori è ipotizzato per il 20 settembre.