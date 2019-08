Via libera dell’Antitrust europeo all’acquisizione di Bonaldi da parte Porsche Holding GMBH

La Commissione europea, attraverso la Direzione Generale Concorrenza, ha rilasciato giovedì 2 agosto il parere favorevole all’acquisizione del Gruppo Bonaldi da parte di Porsche Holding GMBH, emanazione diretta di Volkswagen AG, attraverso la controllata Eurocar Italia s.r.l.

L’intesa, raggiunta lo scorso 1° giugno, ma subordinata all’approvazione dell’Antitrust europeo, prevede l’acquisto dell’intero pacchetto azionario di Bonaldi Motori s.p.a, Bonaldi Tech s.p.a. e delle società immobiliari del Gruppo.

L’accordo prevede la continuità di tutte le risorse umane, delle sedi e di tutti i brand del Gruppo Bonaldi.

Nei prossimi giorni è prevista la nomina di Matthias Moser, Amministratore Delegato Eurocar Italia S.r.l, a Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Bonaldi.

L’operazione tra Bonaldi e Porsche Holding GMBH porta l’azienda bergamasca, storica concessionaria Volkswagen – con sedi a Bergamo, Treviglio, Lecco, Sondrio e Milano – direttamente all’interno della galassia Volkswagen AG.

Porsche Holding GMBH, con sede a Salisburgo-Austria, interamente controllata da Volkswagen AG, è la più grande realtà automobilistica e di maggior successo in Europa; la Società punta ad estendere e consolidare il mercato italiano, al centro della sua strategia di sviluppo.

Porsche Holding GMBH

Porsche Holding Salzburg è la più importante realtà automobilistica in Europa con sedi in 21 paesi Europei oltre che in Colombia, Cile, Cina, Malesia, Singapore e Sultanato del Brunei.

L’impresa salisburghese fu fondata dai due figli di Ferdinand Porsche, Louise Piëch e Ferry Porsche. Nel 1949, con l’importazione e la vendita del Maggiolino Volkswagen in Austria, fu posta la prima pietra per la felice creazione di Porsche Holding Salzburg. Oggi, Porsche Holding Salzburg rappresenta i marchi del gruppo Volkswagen sia in qualità di importatore, sia come concessionario per la vendita al dettaglio, sia nel servizio post vendita. Con la distribuzione dei ricambi, dei servizi finanziari e con lo sviluppo di servizi IT copre l’intera gamma del commercio automobilistico.

Da marzo 2011 Porsche Holding Salzburg è una affiliata al 100% di Volkswagen AG e ha portato il suo decennale know-how nella distribuzione mondiale del gruppo Volkswagen. A fine 2017 i collaboratori erano circa 29.300, le vendite ammontano a oltre 789.800 auto nuove con un fatturato di 22,4 miliardi di Euro.

Eurocar Italia, a cui è affidato il comparto del commercio al dettaglio di Porsche Holding in Italia, gestisce ad oggi sei sedi in Friuli e una in Toscana a Firenze. Il Fatturato del 2017 ammonta a circa. 400 milioni di Euro con circa 17.000 fra auto nuove ed usate vendute e 126.000 ore produttive nel comparto del Service. In Eurocar Italia sono impiegati 344 collaboratori.

Il Gruppo Bonaldi

Il Gruppo Bonaldi è una delle più importanti realtà commerciali nel settore automobilistico italiano. Vanta un fatturato consolidato che supera i 300 milioni di Euro, la vendita di oltre 300.000 automobili in quasi sessant’anni di attività, e la collaborazione di oltre 300 dipendenti e di 15 rivenditori autorizzati esterni.

Il Gruppo Bonaldi, con 11.500 veicoli venduti nel 2017, rappresenta otto marchi ciascuno con una propria struttura organizzativa e commerciale: Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Volkswagen Veicoli Commerciali, Porsche, Lamborghini, oltre a Supernova Car Outlet punto di riferimento nel mercato dell’usato di qualità.

Il Gruppo Bonaldi è presente a Bergamo – dove ha il quartier generale – a Milano, Cremona, Lecco e Sondrio.

Da oltre vent’anni Bonaldi, con un consolidato posizionamento tra i brand premium e luxury, corre in pista con una sua scuderia, Bonaldi Motorsport. Il Team del Gruppo è impegnato nel campionato Porsche Carrera Cup Italia e nel campionato Lamborghini Super Trofeo, di cui ha vinto il titolo europeo e mondiale per tre anni consecutivi dal 2014 al 2016.