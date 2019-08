“Quarto grado” sul caso Yara e la morte di Ester Arzuffi: la tv del 4 maggio

Nuovo appuntamento con “Quarto Grado” venerdì 4 maggio alle 21.15 su Rete4: Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero forniranno gli aggiornamenti sui principali casi di cronaca.

Torna in primo piano il caso di Yara Gambirasio. Tra pochi mesi, infatti, la Cassazione si pronuncerà sulla sorte processuale di Massimo Bossetti, l’uomo accusato del delitto della tredicenne di Brembate.

Adesso però si sono anticipatamente riaccesi i riflettori sulla vicenda per il decesso di una delle figure-chiave: quella di Ester Arzuffi, madre dell’unico imputato, morta a 71 anni dopo una lunga malattia. La donna è sempre stata certa sia dell’innocenza del figlio, sia del fatto che lui non fosse figlio di Giuseppe Guarinoni. L’evidenza – cruciale – è emersa durante il lavoro degli inquirenti: la più imponente indagine scientifica d’Europa, com’è stata definita, nulla però poteva contro le certezze di una madre.

Durante le esequie, Bossetti è salito sul pulpito per pronunciare, secondo quanto riferito da chi vi ha partecipato, un breve ma sentito e significativo ringraziamento. “Quarto grado” ripercorrerà la vicenda, proprio a partire dal ruolo della signore Arzuffi.

Il programma a cura di Siria Magri tornerà, inoltre, a occuparsi dei misteri attorno alla Fonderia Bozzoli di Marcheno (Brescia): lì, nell’ottobre 2015, scomparvero il titolare Mario Bozzoli e l’operaio Giuseppe Ghirardini, quest’ultimo ritrovato senza vita a Ponte di Legno dopo un avvelenamento da cianuro. Due anni di indagine non sono bastati per stabilire la verità: cosa è successo quel giorno in azienda?

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Nemo – Nessuno escluso”, condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini. Gli ospiti sul divano saranno il giornalista Riccardo Iacona e l’attrice Carolina Crescentini.

Lucci farà il punto sulla situazione politica attraverso il racconto della Direzione del Pd riunita per discutere un eventuale accordo con il Movimento 5 Stelle. Poi cambierà pagina per raccontare i botox party: feste esclusive dove è difficilissimo entrare, e in cui gli ospiti d’onore sono il chirurgo plastico e le tecniche di ringiovanimento.

Marco Maisano torna sulla situazione dei malati che potrebbero curarsi con cannabis terapeutica, introvabile a causa delle scarse scorte presenti nel nostro Paese. Antonella Spinelli racconta invece le storie di chi vive accumulando oggetti, una mania al limite della patologia. Sul palco salirà per un’esibizione il conduttore Marco Berry.

Daniele Piervincenzi torna a raccontare le periferie, questa volta seguendo la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in uno dei quartieri più difficili d’Italia, quello di Librino, a Catania. Sul palco, un commento di Fortunato Cerlino. Riccardo Cremona e Carmen Vogani hanno seguito le storie incredibili delle famiglie di due ragazzi che, dopo incidenti gravissimi, si sono risvegliati dal coma. Gli inviati David Chierchini e Matteo Keffer, infine, porteranno i telespettatori in Friuli Venezia Giulia per la cronaca delle recenti elezioni regionali: quanto ha contato la promessa della flat tax per la vittoria della Lega?

Su RaiUno alle 21.25 la quarta delle sei puntate de “La Corrida”, condotto da Carlo Conti, con la partecipazione della valletta Ludovica Caramis e con l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Come da scaletta, la serata vedrà protagonisti 15 dilettanti allo sbaraglio pronti a conquistarsi la fiducia del pubblico presente con esibizioni di certo al di fuori dal normale e inimitabili. Balli, canti, imitazioni, acrobazie, magie, poesie e tanto altro, portati sul palco all’insegna di quell’ironia e di quel sapersi prendere in giro tipico di quella sana provincia italiana che diverte e fa divertire. In pochi minuti dovranno “conquistarsi” gli applausi appunto del pubblico o andare incontro al suo disappunto non appena il semaforo posto al centro del palco diventerà verde. Alla fine, i più acclamati saranno di nuovo “giudicati” in studio per l’elezione del vincitore finale che si porterà a casa una targa ricordo. Come da tradizione, poi, Carlo Conti sceglierà il corpo di ballo tra il pubblico in sala che dovrà esibirsi a fine puntata su improbabili coreografie accompagnate dal corpo di ballo di Fabrizio Mainini.

Come da prassi, prima della presentazione del concorrente numero uno in gara, il conduttore sceglierà una valletta (o valletto) dal pubblico che affiancherà Ludovica Caramis nel corso dell’intera diretta, mentre ogni singola esibizione dei “dilettanti” sarà preceduta da un video-messaggio inviato da parenti o amici.

La terza puntata ha visto la vittoria del 39enne Angelo Zecchino, imprenditore proveniente da Laterza (Taranto): la sua “Granada” è stata l’esibizione più applaudita dal pubblico. Pubblico, è bene ricordare, che riveste un ruolo fondamentale all’interno del varietà e che dedica a tutti i concorrenti, anche magari dopo averli fischiati, grandi applausi alla loro uscita di scena.

Su Canale5 alle 21.10 la soap “Il segreto”, con Giulia Charm, Raul Tortosa e Angel de Miguel.

Hernando, rientrato a Puente Viejo da un viaggio di lavoro, scopre che Aquilino ha cercato di approfittarsi di Beatriz, salvata dall’intervento di Marcela. Furioso, vorrebbe denunciarlo, ma i debiti che ha con lui gli impediscono di agire. Intanto, Francisca, dopo avere saputo da Prudencio che Saul e Julieta hanno una relazione, inizia a tramare per separarli.

Su Italia1 alle 21.25 il telefilm “Lethal weapon”, con Damon Wayans. Andranno in onda tre episodi intitolati “El gringo loco”, “Ballando a settembre” e “Nati per scappare”. Nel primo, Murtaugh raggiunge Riggs in Messico per impedirgli di vendicarsi e di uccidere Tito Flores. Nel secondo, Riggs e Murtaugh indagano sulla scomparsa di un chirurgo plastico. Nel terzo, qualcuno cerca di uccidere Shaye, una famosa cantante.

L’attualità e la satira saranno protagoniste su La7 e su Canale Nove. Su La7 alle 21.10 ci sarà “Propaganda live”, il programma di attualità e satira politica condotto da Diego Bianchi in arte “Zoro”.

Su Canale Nove, invece, alle 21.25 “Fratelli di Crozza live”, con le irriverenti imitazioni di Maurizio Crozza.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.15 “Viva l’Italia”, con Michele Placido e Raul Bova; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Manon 70”, con Catherine Deneuve; su La5 alle 21.10 “Qualcosa di cui sparlare”, con Julia Roberts; su Iris alle 21 “Passenger 57 – Terrore ad alta quota”, con Wesley Snipes; e su Italia2 alle 21.10 “The visit”, con Olivia Dejonge”.

Tv8 alle 21.30 trasmetterà il programma “4 ristoranti”, con lo chef Alessandro Borghese. Quattro ristoratori di una stessa area geografica si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria.

Ogni ristoratore invita a cena gli altri 3 ristoratori che, accompagnati da chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Ogni cena è preceduta dalla scrupolosa ispezione di chef Borghese del ristorante che passa in rassegna tutti gli angoli del locale. Mentre, nel corso della cena, si concentra sul personale di sala, che mette alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine scopriamo il giudizio di chef Borghese che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica che incorona il migliore ristorante della puntata. E, non mancherà una novità: da questa edizione, Borghese ha a disposizione un bonus di 5 punti che gli permette di giudicare un elemento in più e che rende la sfida ancora più imprevedibile.

Rai5 alle 21.15 proporrà un nuovo episodio della serie “The sense of beauty”. La ricerca della bellezza non è sempre perfezione o estasi. A volte si rivela invece assurda, mortale e macabra. L’attore e scrittore Domenico Frisby compie un’indagine sull’altro lato della bellezza: si sofferma sull’aspetto non convenzionale della bellezza, che porta a restare colpiti dal mito di Narciso e dalla bellezza malata di Violetta ne La Traviata. Ma anche sedotti dalla bella Elena, che scatena la guerra di Troia, oppure dalla brillante arte di propaganda imperiale in età napoleonica, o turbati dal fascino delle drag queen.

Su La7D alle 21.30 c’è il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Lo zoo” e “La barca dei morti”: nel primo, Joséphine questa volta è chiamata a intervenire in un bioparco, dove la sua presenza si rivelerà presto molto preziosa: deve infatti aiutare Clara e i suoi due figli. Ma dovrà soccorrere anche Spartacus, un leone triste fuggito dal recinto dove era rinchiuso. Nel secondo, Joséphine è in una cittadina della costa bretone. Mentre si trova al porto, vede avvicinarsi una barca che però non ha nessun occupante a bordo. Una donna del villaggio sostiene che sia il segno di una maledizione e di sventure imminenti.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21 il telefilm “Criminal minds: beyond borders”, su Mediaset Extra la diretta del “Grande fratello 15” e su Real Time dalle 20.40 “Da qui a un anno”.