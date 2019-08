Bentornati all’ormai immancabile appuntamento della rubrica nata dalla collaborazione tra BgNews e Ak Informatica, leader italiano del suo settore.

Come di consueto approfondiremo gli articoli che le grandi marche rilasceranno nel mese di maggio per quanto riguarda il settore hardware.

Tuffiamoci subito nel mercato di ADATA che ci accoglie con un nuovissimo modello in uscita che rivoluzionerà le generazioni successive di memorie RGB, la XPG SPECTRIX D80, primissima nella sua categoria, in tutto il mondo, con un sistema di raffreddamento ibrido ad aria e liquido, offrendo funzionalità complete di raffreddamento termico e prestazioni eccezionali. Tale progetto di dissipatore a liquido non è solo funzionale, ma anche visivamente accattivante. Gli utenti possono infatti personalizzare gli effetti di luce a proprio piacimento e in modo estremamente intuitivo, grazie all’app RGB Sync, o tramite software come l’Aura Sync, Mystic Light ecc.

Secondo importante annuncio, sempre firmato ADATA, è il nuovo modulo di memoria RAM RGB XPG SPETRIX D41, caratterizzato da un nuovo design estetico, straordinarie velocità, con una frequenza operativa che varia dai 2666 MHz agli oltre 4600 MHz, e un’immancabile infinità di personalizzazioni dell’illuminazione ad effetti RGB. Le SPECRIX D41 sono realizzate con chip di alta qualità che garantiscono la massima affidabilità e durata. Inoltre sono dotate di un dissipatore progettato su misura e un circuito stampato a 10 strati che offre una maggiore qualità di trasferimento del segnale e una maggiore stabilità.

Parlando sempre di componenti pc, Cooler Master rilascerà un nuovo dissipatore, modello MA620P, composto da due torri dissipanti collegate tra di loro e due o tre ventole, adatto a configurazioni che richiedono un certo lavoro da parte del sistema di raffreddamento. Una particolarità dei dissipatori Cooler Master è il modello di ventola in comune a tutti i prodotti della categoria, che permette al cliente di sostituire questo componente con estrema facilità, essendo facilmente reperibile.

Spostiamoci ora in uno degli ambiti più richiesti da videogiocatori e non: i pc portatili. Uno dei colossi di questo mercato è MSI, che offre, per il mese di maggio, l’ottava generazione delle categorie di laptop che da sempre distinguono il marchio: i GL “Light”, la versione meno costosa, i GP “Performance” che occupano un gradino più alto, i GE “Enthusiast”, adatti a chi richiede delle buone prestazioni, i GT “Titan”, più costosi e di fascia più alta, attualmente i più prestanti sul mercato, sempre per quanti riguarda il portatile, e infine i GS “Slim”, esteticamente i più curati, sottili e adatti sia ad un ambito professionale che da gaming.

MSI ha fatto una rivisitazione di tutte queste categorie, lanciando per ogni gruppo un nuovo portatile, aggiungendo componenti e un processore di ottava generazione, perfezionando e modernizzando l’estetica. I modelli sono: GL63, GE63, GT75 e GS65.

