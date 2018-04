Thegiornalisti, Di Francesco, Bisio e Vanessa Incontrada da Fazio: la tv del 29 aprile

Domenica 29 aprile alle 20.35 su RaiUno andrà in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”, il programma di attualità e interviste condotto da Fabio Fazio.

Tra gli ospiti ci sarà l’ex presidente del consiglio ed ex segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, in vista della direzione del partito, che deciderà se dare oppure no il via libera a un accordo di governo con il Movimento 5 Stelle.

Ma non si parlerà solo di politica: tra gli ospiti ci saranno anche l’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco per parlare della sua squadra, tra i tragici fatti di Liverpool e i sogni ancora vivi di una seconda grande “Romantada”. E ancora, Claudio Bisio, nei cinema dal 1° maggio con Arrivano i prof, film diretto da Ivan Silvestrini, nel cast anche: Lino Guanciale, Maurizio Nichetti e Rocco Hunt. A seguire, sarà la volta di Vanessa Incontrada, protagonista dal 7 maggio su Rai 1 con la nuova fiction “Il Capitano Maria” di Andrea Porporati.

Ci sarà poi spazio per la musica, con i Thegiornalisti, che si esibiranno con il nuovo singolo “Questa nostra stupida canzone d’amore”, stabile nella top 10 dei brani più trasmessi dalle radio italiane, attualmente conta più di 2,3 milioni di stream su Spotify, con il video hanno superato 6,8 milioni di views.

Non mancheranno Luciana Littizzetto, che rileggerà l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback per la presentazione degli ospiti.

A seguire Il Tavolo di Che tempo che fa con la complicità di Fabio Volo, la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo e la simpatia di Orietta Berti. Al tavolo, oltre a Claudio Bisio, sono presenti: il pilota di MotoGP Andrea Iannone e Annalisa che si esibirà in studio con un medley dei sui ultimi due successi, “Il mondo prima di te” e “Bye Bye”. La cantante porta in tour il suo album con due eventi speciali: il 10 Maggio all’Atlantico a Roma e il 14 Maggio all’Alcatraz a Milano. Inoltre, Lello Arena, reduce dal successo dello spettacolo da lui diretto e interpretato “O’Cunto d’o Surdato” al teatro Cilea di Napoli, l’attore comico Paolo Hendel, in uscita nelle librerie con “La giovinezza è sopravvalutata – Il manifesto per una vecchiaia felice”, scritto con Marco Vicari e il contributo scientifico della geriatra Maria Chiara Cavallini. E ancora, due volti storici di Drive in Gianfranco D’Angelo e Carlo Pistarino: Infine, Ivana Spagna, impegnata nel suo tour live 2018.

Su Canale5 alle 21.25 sarà la volta la terza delle quattro puntate del game show “The wall”, condotto da Gerry Scotti.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà il telefilm “Ncis”, con Patrick Labyorteaux e Mark Harmon. Andrà in onda un episodio intitolato “Doppia vita”. Una ufficiale della Marina, impiegata alla squadra legale del Jag, viene trovata senza vita nell’appartamento dei suoi genitori. Tutto lascia pensare che si sia tolta la vita, ma il capitano Bud Roberts, convinto che la donna sia stata uccisa, si rivolge alla squadra di Gibbs.

Su RaiTre alle 21.30 l’appuntamento è con la quarta delle sei puntate di “Sono innocente”, il programma sugli errori giudiziari più clamorosi del nostro Paese, condotto dal giornalista Alberto Matano. Protagoniste della puntata saranno le storie di tre uomini finiti in carcere pur essendo innocenti. La prima è dedicata al dramma di Fulvio Passananti, un giovane napoletano immigrato in Veneto alla ricerca di lavoro. È l’11 gennaio del 2011 quando, dopo anni senza un’occupazione stabile, viene chiamato per un colloquio di lavoro con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Lo stesso giorno, però, due carabinieri si presentano a casa sua per effettuare una perquisizione. Cercano un cappotto, un coltello e soprattutto dei soldi. Quasi mille euro; quelli che sono stati rubati la mattina stessa in un piccolo negozio compro-oro. Pochi giorni e il giovane si ritrova in una cella del carcere Santa Maggiore di Venezia accusato di rapina a mano armata e aggressione. Contro di lui c’è il riconoscimento fotografico effettuato dalla commessa del negozio su una vecchia fotografia. Sono dopo dieci mesi di prigione verrà provata la sua innocenza.

La puntata proseguirà con la storia del cuoco Filippo La Mantia che, accusato di associazione mafiosa, finisce per sei mesi in carcere prima di essere scagionato.

La terza e ultima storia in puntata vedrà protagonista Saverio De Sario, un padre accusato dalla moglie di abusi sessuali sui figli, che poi lo hanno sollevato da ogni colpa.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con “Le Iene show”, condotto da Nadia Toffa, Nicola Savino, Matteo Viviani e Giulio Golia. I conduttori e gli inviati della trasmissione tornano in prima serata tra gag, servizi-bomba e inchieste giornalistiche mixate a intrattenimento.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 dove alle 20.35 ci sarà una nuova puntata di “Non è al’Arena”, condotto da Massimo Giletti.

Per gli amanti delle quattro ruote Tv8 alle 21 trasmetterà Gran Premio di Formula1 d’Azerbaigian.

Su Canale Nove alle 21.25 l’appuntamento è con “Little Big Italy”, cooking talent show condotto da Francesco Panella. La missione del programma è semplice: dimostrare che si può mangiare bene italiano, anche in giro per il mondo. Per farlo, in ogni puntata Francesco Panella visita tre ristoranti italiani della stessa città, indicati da tre expat, connazionali che hanno deciso di abbandonare il Bel paese, e decreta quale sia il miglior ristoratore del Made in Italy.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.15 c’è “Sabrina”, con Harrison Ford e Julia Ormond; su Rai4 alle 21 il film “Cold hell – Brucerai all’inferno”, con Violetta Schurawlow; su Rai5 alle 21.15 “Fuori binario – Il treno piemontese”; su La7D alle 21.30 “L’uomo di casa”, con Tommy Lee Jones; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La nostra vacanza in Scozia”; con David Tennant; su La5 alle 21 “Le pagine della nostra vita”, con Ryan Gosling; su Iris alle 21 “C0’era un cinese in coma”, con Carlo Verdone e Beppe Fiorello;

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra la diretta del “Grande fratello 15”, su Real Time alle 21.10 “Io e le mie mogli” e su Italia2 dalle 21.10 il film “I predatori dell’arca perduta”, con Harrison Ford.