Spaccare tutto per sfogare lo stress: la “stanza della rabbia” a un’ora da Bergamo

Sfogare la rabbia contro piatti, bicchieri, bottiglie, mobili, piccoli e grandi elettrodomestici e quant’altro: a Legnano ha aperto la “Rage room”, una stanza dove per un quarto d’ora si ha la libertà di sfasciare qualsiasi cosa.

Un’idea che ha subito raccolto il favore degli utenti che da settimane si alternano all’interno del locale per dare libero sfogo alla stress o semplicemente per divertirsi, da soli o in coppia.

L’inaugurazione sabato 21 aprile: con protezioni adeguate, su capo, corpo e gambe, i clienti si dotano di mazze da baseball, piedi di porco, mazze da golf con le quali accanirsi sugli oggetti, forniti in base a dei pacchetti standard completamente personalizzabili dagli utenti.

Per partecipare è necessaria la prenotazione e l’attività ha una durata complessiva di 30 minuti, comprensiva dei 15 d’azione e altri 15 per briefing e debriefing: l’appuntamento è il venerdì dalle 17 alle 23, il sabato e la domenica dalle 14 alle 23.

(foto e video Fb Anger Games)