Che cuore gli alpini bergamaschi! Nel 2017 hanno raccolto e devoluto 901.761 mila euro e lavorato 280.593 ore per la comunità. Anche lo scorso anno, l’impegno dei vari gruppi è stato encomiabile, sia per quanto riguarda il “lavoro sul campo” che le donazioni economiche, tanto che Bergamo è la prima sezione italiana in termini di generosità.

I numeri sono raccolti nel Libro verde della solidarietà che documenta il lavoro svolto nel 2017 dalle sezioni e dai gruppi dell’ANA su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alla gestione delle emergenze nelle piccole e grandi calamità e al reperimento di fondi e risorse da destinare a enti di assistenza e istituzioni locali. L’azione quotidiana degli alpini spazia da interventi di protezione civile a collette alimentari, missioni estere e campi scuola per i più giovani.

“Insieme – ha detto Giovanni Ferrari, presidente della sezione di Bergamo – abbiamo raccolto circa un milione di euro e 280 mila ore lavorate”. Dati che testimoniano la natura generosa e solidale degli alpini bergamaschi.

“Tutti questi soldi vengono donati. Una parte è destinata alla sede sezionale per le attività di sezione tra cui, anche, la protezione civile, il mantenimento del museo, l’aiuto ai campi scuola che organizziamo durante il periodo estivo. Si tenga conto che sono da dieci ai venti i campi scuola allestiti ogni anno. Attività e progetti ai quali guardiamo con la speranza di trovare eredi a cui trasmettere l’amore per la montagna e l’attenzione al territorio e agli altri”.

Il libro verde 2017 è stato presentato nei giorni scorsi, in occasione della presentazione dell’adunata 2018, la 91esima, in programma dall’11 al 13 maggio, a Trento. L’anno scorso le penne nere hanno regalato agli italiani, soprattutto ai poveri, 2 milioni e 351 mila ore di volontariato e 6 milioni e 693 mila euro. Senza contare i contributi per i terremotati del Centro Italia, che vanno oltre i 3 milioni e 125 mila euro.

“Ci stiamo preparando per Trento. Pensiamo che possano essere cinquemila, seimila – ha anticipato il presidente – gli alpini bergamaschi che potranno partecipare all’adunata. Un momento importante perché rispecchia il senso di appartenenza dell’alpino stesso”.

La sezione di Bergamo ha raccolto più di 400 mila euro offerti dalla generosità dei cittadini bergamaschi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016. “Sono soldi raccolti – ha concluso Ferrari – per la costruzione di nuovi edifici nel centro Italia. Siamo fermi per le enormi difficoltà burocratiche che abbiamo incontrato. I terreni ci sono, i progetti sono stati definiti, la nostra sezione ha partecipato con i tecnici locali ai piani di lottizzazione. Contiamo di aprire, entro l’estate, il cantiere ad Accumoli”.