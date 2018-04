Nel nostro appuntamento settimanale tutto dedicato ai libri, alla lettura, alle parole scritte questa settimana facciamo tappa alla 59ª Fiera dei Librai in corso sul Sentierone di Bergamo.

Ecco la classifica dei più venduti e il libro consigliato della settimana.

1) Prediche inutili – Bertacchi Giuliana; Valtulina E. (cur.); Pellicioli M. (cur.); Sestante;

2) Storie della buonanotte per bambine ribelli 2; Cavallo Francesca; Favilli Elena – Mondadori;

3) Il fascismo eterno – Eco Umberto; La nave di Teseo;

4) Mio caro serial killer – Giménez Bartlett Alicia; Sellerio;

5) Il cipiglio del gufo – Scarpa Tiziano; Einaudi.

IL LIBRO CONSIGLIATO DELLA SETTIMANA

Ernest Cline – Ready Player One – DeA Planete ed – 17 euro

Wade è un adolescente che vive nel 2045, in un mondo oppresso dalla crisi e dalle guerre; davvero un brutto posto.

Come molti altri trascorre le sue giornate connesso a un vasto universo virtuale chiamato OASIS, dove si fa amicizia, ci si innamora, si fa ciò che ormai è impossibile fare nel mondo reale. Quando il geniale creatore di OASIS muore senza eredi, un video diffonde una serie di complicati indovinelli basati sulla sua passione per la cultura pop anni ’80. Chi riuscirà a risolverli per primo erediterà la sua immensa fortuna e il controllo del gioco. Wade risolve il primo enigma, battendo una malvagia corporation che vuole mettere le mani su OASIS per asservirlo ai suoi scopi, e diventando così l’unica speranza dell’umanità. Inizia così una gara in cui vincere è l’unica possibilità per sopravvivere.

Questo libro è così bello e coinvolgente che Spielberg ne ha fatto un film, nelle sale proprio in questi giorni.

Però non basta andare al cinema per scoprire l’intero universo di Wade e dei suoi compagni di avventure… quindi non vi resta che leggere il libro per conoscere la vastità di OASIS!