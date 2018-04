Pioggia di sassi agli orridi di Taleggio: “Che spavento, manutenzione urgente”

Una pioggia di sassi agli orridi di Taleggio: ancora una volta scatta l’allarme in Val Brembana e questa volta dire che è andata bene è un eufemismo.

Decine di sassi piombati sulla strada dalla parete rocciosa proprio mentre stavano transitando della auto, una delle quali condotta dal sindaco di Taleggio Alberto Mazzoleni che ha documentato tutto con il cellulare e spiegato la propria disavventura sui social: “Un’auto davanti alla mia inchioda dopo 300 metri dal ponte del Becco a scendere, proprio mentre scende una fitta pioggia di sassi. Alcuni sassi trattenuti dalle reti di sicurezza ma molti le passano e arrivano sulla strada davanti a noi! Fortunatamente anche questa volta niente danni alle persone ma sarebbero bastati tre secondi, o meno!”.

Sassi non di dimensioni enormi ma comunque in grado di provocare danni pesantissimi a vetture o, peggio, a persone che se colpite rischierebbero davvero la vita.

“Controlliamo che non scenda più nulla – continua il suo racconto Mazzoleni – Ripuliamo velocemente la strada con alcuni automobilisti. Una signora sorpassa le auto ferme, vuole passare subito perché ha un appuntamento!! (eggià invece noi siamo fermi lì perché stiamo giocando coi sassi!!!) Allertiamo la reperibilità provinciale ma che spavento! E intanto continuano a salire e scendere decine di ciclisti (alcuni senza caschetto!!!). Gli ‘orridi’ (versanti e reti) necessitano di un urgente controllo e manutenzione: ci sono tante priorità e poche risorse, lo so Matteo Rossi, ma una verifica va fatta prima possibile! Grazie. Ah, per ora strada transitabile”.