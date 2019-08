Claudio Salvagni

Il legale di Bossetti: “Chiederemo che possa partecipare ai funerali della madre”

L'avvocato del carpentiere di Mapello condannato in secondo grado per l'omicidio di Yara Gambirasio avanzerà la richiesta: nei giorni scorsi la Corte d'Appello di Brescia gli aveva concesso di visitare la madre in ospedale.