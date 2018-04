La leggenda di The Alan Parsons Project rivive a giugno al Lazzaretto

Giovedì 21 giugno 2018 sarà una data storica per la storia della musica e sarà proprio Bergamo ad ospitare un concerto che sarà in grado di trasportare indietro nel tempo: il Lazzaretto si inonderà delle musiche dei mitici The Alan Parsons Project, in collaborazione con Druso e Bergamo Racconta.

Direttamente dagli anni Ottanta il progetto Skeye riporterà in vita le canzoni intramontabili di una delle band più in voga di quegli anni, grazie alla riproduzione fedele di 22 brani estratti dalla produzione de The Alan Parsons Project.

“Siamo stati in grado di realizzare una ricostruzione fedelissima del suono originale – racconta il musicista Massimo Numa, anima del progetto – grazie alla tecnologia degli ultimi anni che rendono il suono molto più definito e potenziato. Il 21 giugno sarà la “data zero” per presentare un prodotto di esportazione nutrito dalla magia di una passione che non si arresta nonostante il tempo che passa.”

Il tutto sarà eseguito da una band di 8 elementi, 37 musicisti provenienti dalla storica orchestra bergamasca nata nel nome del maestro Gianandrea Gavazzeni ed un coro lirico di 12 voci: per un totale di 57 artisti sul palco. La forza di questo progetto viene sostenuta anche dalla preziosa presenza, sia nei concerti che in studio di registrazione, nel line-up della band di Lenny Zakatek, voce solista originale degli Alan Parsons Project negli anni che furono.

LEGGI QUI: Lenny Zakatek, leggenda di Alan Parsons Project: “Torno bambino sulle note di ‘Volare’”

Nel CD di prossima pubblicazione molte sono le sorprese per i fan del Project: altri nomi e talenti degli album originali hanno partecipato alle sessioni di registrazione. Cura del dettaglio e forza evocativa sono le fondamenta di questa ambiziosa e fenomenale avventura musicale.

Brani come EYE IN THE SKY o la struggente OLD AND WISE ed ancora la hit MAMMAGAMMA risuoneranno in tutta la loro bellezza il 21 giugno 2018 al Lazzaretto di Bergamo.

Una serata dedicata a tutti i nostalgici, a chi non può fare a meno della magica atmosfera degli anni ’80 e a tutti i giovani che trovano nella musica di un tempo quei suoni e profumi che, purtroppo, al giorno d’oggi sono difficili da trovare nelle hit moderne.

Da lunedì 30 aprile alle ore 12 sarà aperta la prevendita dei biglietti sul sito http://www.mailticket.it/: con la prevendita sarà possibile acquistare i posti a sedere al prezzo di 23 euro; 28 euro per il biglietto acquistato in cassa, mentre è previsto uno sconto speciale per gli under 18 che potranno acquistare il biglietto a 20 euro.

Appuntamento alle ore 21 al Lazzaretto per ritrovare nelle stelle estive l’Eye in the Sky: pronti a cantare?

LA LOCANDINA