Gp pazzo in Azerbaijan: vince Hamilton davanti a Raikkonen, Vettel è quarto

Una gara incredibile, ricca di continui colpi di scena e grandi rimpianti ferraristi, con Sebastian Vettel che, al termine di un weekend praticamente dominato, perde la vittoria, il podio e la testa del mondiale: ne approfitta Lewis Hamilton che fa suo il Gp di Azerbaijan, sul tracciato cittadino di Baku.

Succede tutto nel finale con Bottas che ha sfruttato la safety car per sopravanzare, dai box, Vettel, che aveva già effettuato la sosta. Alla ripartenza Bottas, Vettel, Hamilton e Raikkonen si sono ritrovati in un vero e proprio far west di soli 5 giri, dal finale inaspettato.

Vettel ha tentato subito il sorpasso sul finlandese ma ha commesso il primo errore dell’intero weekend, bloccando, andando lungo in curva 1 e facendosi sopravanzare da Hamilton, Raikkonen e Perez. Bottas, nel giro successivo, a pochi chilometri dal traguardo, ha però colpito un detrito in pista, forando, trasformando la propria vittoria in uno “zero” in classifica, a soli 2 giri dalla fine.

Si è così aggiudicato la corsa Hamilton, grazie ad un clamoroso colpo di fortuna, abbinato, però, all’abilità dei campioni di trovarsi nel posto giusto al momento giusto. La Ferrari va sul podio con Raikkonen, favorito dalla sorte dopo una gara anonima. Da sottolineare il clamoroso quinto posto del talentuosissimo Leclerc, sulla nuova Alfa Romeo Sauber. L’episodio simbolo del gran premio è, indubbiamente, il crash incredibile tra Ricciardo e Verstappen: il pilota olandese ha cercato di impedire il sorpasso al compagno di squadra, effettuando un folle zig zag lungo il rettilineo del traguardo e costringendo Daniel all’inevitabile schianto.

È stato un week-end nero per Vettel e per i tifosi ferraristi: il pilota tedesco, nonostante quattro gare di assoluto valore, due vittorie e tre pole position, perde la testa della classifica per colpa di due gran premi dannatamente storti: Cina e Azerbaijan.

Il pilota tedesco, però, ha dimostrato di avere una macchina di assoluto valore, in qualifica e in gara. La Ferrari di quest’anno è stata progettata in modo perfetto e vanta un ottimo potenziale da poter valorizzare durante l’arco della stagione: la fortuna girerà.