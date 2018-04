Giulia Savoldelli campionessa provinciale di corsa in montagna

Grande successo per Giulia Savoldelli, atleta 16enne di Songavazzo dell’Altetica Alta Valseriana che nella giornata di domenica 29 aprile, a San Pellegrino Terme, si è confermata campionessa provinciale di Corsa in montagna categoria Allieve per la terza volta.

Il primo titolo era stato conseguito a Selvino il 19 aprile 2015 come Cadetta, bissando il successo l’anno successivo come Cadetta a San Pellegrino Terme il 24 aprile. Grande soddisfazione da parte di tutta la squadra e da parte di mamma Silvana e di nonno Sandro sempre a bordo pista per incitare la giovane atleta.