Brutta disavventura per un ciclista: investito da un’auto in via Clara Maffei

Stava attraversando la strada in via Clara Maffei quando all’improvviso un’auto che proveniva da via Angelo Maj lo ha travolto: brutta disavventura per un ciclista nella mattinata di domenica 29 aprile, attorno alle 9.30.

L’uomo, 63 anni, era in sella alla sua bicicletta e in quel momento una donna di origine cinese alla guida di un van Volkswagen ha svoltato a destra da via Angelo Maj per imboccare via Clara Maffei, probabilmente non accorgendosi della sua presenza: a quel punto l’impatto è stato inevitabile e il 63enne è stato scaraventato a terra.

Immediata la richiesta di soccorso da parte di una coppia di giovani che si trovava nella zona e in pochi minuti sul posto sono arrivati una pattuglia di Sorveglianza Italiana, la Polizia Locale e un’ambulanza: i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure sul posto all’uomo, che ha riportato forti contusioni al costato e alla gamba destra, e lo hanno poi trasportato alle Cliniche Gavazzeni.