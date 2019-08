Boltiere, blitz antidroga in un appartamento: 4 arresti per spaccio

Nella giornata di sabato 28 aprile i Carabinieri della Compagnia di Treviglio guidati dal Capitano Davide Onofrio Papasodaro hanno arrestato in flagranza di reato quattro marocchini, tre clandestini ed uno in possesso di permesso di soggiorno.

I militari dell’Arma hanno fatto irruzione in un appartamento di via Monte Grappa dove, già da tempo, era stato segnalato un importante giro di “spaccio di stupefacenti”.

A questo punto è scattato un’operazione antidroga a cui hanno partecipato in tutto una decina di militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Treviglio, unitamente ai Carabinieri della Stazione di Verdello e Zingonia.

Complessivamente i militari dell’Arma hanno recuperato alcune decine di grammi di hashish e cocaina, oltre a materiale vario per il confezionamento e la pesatura della droga (coltelli, bilancini di precisione), ma anche taccuini dove veniva annotata la contabilità relativa ai clienti del quartetto.

Tratti in arresto per concorso di persone in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i quattro magrebini, con un’età compresa tra i 35 e i 40 anni, temporaneamente ristretti nelle camere di sicurezza della Compagnia di Treviglio (BG), in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata di domani davanti al Tribunale di Bergamo, con il rito “per direttissima”.

Ulteriori indagini in corso sui profili di irregolarità riguardanti l’occupazione abusiva dei quattro nell’appartamento perquisito da cima in fondo.

Con questi ultimi arresti, salgono a 10 gli arresti complessivi eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Treviglio (BG) nella Bassa Bergamasca nelle ultime 36 ore, un segnale forte in termini di controllo del territorio e di fermo contrasto al crimine.