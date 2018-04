Vittoria doveva essere e vittoria è stata. L’Atalanta continua la sua corsa verso l’Europa League e lo fa battendo il Genoa con un secco 3-1.

I nerazzurri hanno giocato un primo tempo strepitoso, divertendo e segnando i due gol (con Barrow al 16′ e Cristante al 22′) che hanno di fatto tagliato le gambe ai liguri, che solo nella ripresa (anche grazie al doppio cambio operato nell’intervallo da Ballardini) hanno saputo rialzare la testa.

di 42 Galleria fotografica Atalanta-Genoa 3-1









Nel secondo tempo, appunto, il Genoa ha iniziato a giocare e a creare qualche pericolo alla porta di Berisha. Ma prima della stupenda pennellata di Veloso (al 36′) c’è stato il tempo di rivedere all’opera il solito, grande Ilicic: lo sloveno – tornato in campo dopo oltre un mese di stop – al 29′ si è ripresentato davanti al pubblico bergamasco con un gol favoloso, un sinistro a giro dei suoi che si è infilato proprio sotto al sette, alle spalle di Perin.

Per gli uomini di Gasperini tre punti che avvicinano l’Europa League. Ma attenzione, la corsa non è ancora finita: il vantaggio sulla Samp ottava resta di 4 punti e domenica prossima l’Atalanta sarà ospite dalla Lazio lanciata verso la Champions, poi lo scontro diretto col Milan – in casa – prima della chiusura a Cagliari.