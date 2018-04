Atalanta-Genoa, la nostra diretta liveblog

C’è Musa Barrow dal 1′: l’attaccante gambiano è l’uomo più atteso di questo Atalanta-Genoa, match fondamentale in chiave europea per i ragazzi di Gasperini.

Petagna e Cornelius si accomodano in panchina, con Gomez che affiancherà il classe 1998: dietro di loro ci sarà Cristante, con Castagne da una parte e Gosens dall’altra sulle corsie. de Roon e Freuler inamovibili in questo momento in mezzo al campo.

Nel terzetto difensivo nessuna sorpresa: davanti a Berisha ci sono Toloi, Caldara e Masiello.

Qualche novità in più invece in casa Genoa: dopo il gol al Verona, Daniel Bessa trova una maglia da titolare, così come Migliore che scalza dall’11 iniziale Laxalt. Al fianco di Lapadula c’è ancora Medeiros, in gran forma.

Qui sotto la nostra diretta liveblog