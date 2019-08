Un cane che aiuta Valeria a guarire, il papà: “Grazie ai medici e all’ospedale”

Gentile Direttore,

sono il papà di Valeria ed è certamente vero che per Valeria potere vedere, accarezzare coccolare il suo cane e farsi coccolare dal suo fidato amico sarà un grande aiuto ad affrontare – dopo due lunghi mesi di degenza in cui ne sentiva acutissima l’assenza – gli ulteriori tempi di ricovero, non brevi, che ancora la attendono. Di questo devo ringraziare la Direzione dell’Ospedale che con squisita sensibilità ha immediatamente, dato corso all’accesso a Stella, quale “animale di affezione”, all’interno della stanza di degenza presso l’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, dopo che io ho completato l’iter documentale, doveroso, per ottenere il necessario placet.

Potete immaginare la sorpresa, prima, e l’incontenibile felicità di Valeria, poi, nell’incontrare Stella che è la sua “amica”, certo, ma anche il suo aiuto del quale sentiva con dolore la mancanza.

Desidero ringraziare chi questa felicità ha, nel concreto, consentito e, anche da parte di Valeria, grazie quindi alla dottoressa Eleonora Cacciabue, Direttore Medico di Presidio dell’A.O. “Papa Giovanni XXIII”, il dottor Marcello Carminati, chirurgo plastico, la Direzione infermieristica della Chirurgia Plastica, signor Valerio e il suo staff, nonché, il dottor Guido Molinero Direttore Responsabile dell’l’U.S.C. Riabilitazione Specialistica Mozzo, la signora Stefania Brucato, coordinatrice infermieristica con tutto il suo staff, tutti prodigatisi, non solo in competenza, ma in umanità.

Grazie a queste persone, ho potuto realizzare il sogno di Valeria.

Lettera firmata