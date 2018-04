Avrebbero creato un profilo falso della sua pagina Facebook, intimandogli di pagare oltre 3mila euro per evitare che alcune foto ritoccate venissero diffuse in rete. Vittima il noto avvocato trevigliese ed ex candidato sindaco Gianni Ferriero.

“Sono stato contattato tramite un messaggio privato via Facebook da un account che portava il mio stesso nome e aveva le mie stesse foto profilo – racconta Ferriero -. L’interlocutore ha inviato una fotografia palesemente ritoccata della mia persona in atteggiamenti intimi, chiedendomi 3.200 euro per bloccarne la diffusione. La cosa mi ha anche fatto sorridere perché chi ha fatto il fotomontaggio ha messo il mio volto su un corpo palestrato, e chi mi conosce lo sa che non possiedo certo un fisico da body builder (ride, ndr)”.

Ferriero dice di avere immediatamente minacciato querela: “L’impostore ha però subito rincarato la dose, minacciando di pubblicare altri fotomontaggi che mi ritraevano in atteggiamenti equivoci in compagnia di minori e anche un video su Youtube con altre immagini ritoccate”, prosegue l’avvocato.

Una situazione al limite dell’assurdo quella vissuta dal professionista della Bassa che, sfruttando le conoscenze del mestiere, ha tentato di assecondare il truffatore per cercare di risalire alla sua identità: “Ho finto di voler scendere a patti offrendo 500 euro che avrei immediatamente pagato in cambio della cancellazione di quei fotomontaggi. Offerta che è stata subito accettata – fa notare Ferriero -. A questo punto ho chiesto di effettuare il pagamento su circuiti di cui conosco la tracciabilità per poter risalire al destinatario, ma non ho ricevuto alcun riscontro”. “Ho tentato la mossa di ‘Paypal’ chiedendo la mail – illustra l’avvocato nel ricostruire i fatti – anche se me ne è stata data una fasulla. Stanco della situazione, ho deciso di bloccare quest’individuo e attivarmi per sporgere denuncia alle autorità competenti”.

Ferriero ha voluto rendere partecipi della sua esperienza anche le persone che lo seguono su Facebook, avvisando i conoscenti di quanto gli stava accadendo: “L’ho fatto per tutelare la mia persona, la mia immagine e chi mi conosce – le sue parole -. L’allarme sembra rientrato, ma invito comunque tutte le persone a prestare la massima attenzione e a denunciare immediatamente se dovessero capitare loro episodi simili”.

L’avvocato, infine, tira le orecchie proprio al famoso social network; reo, a suo dire, di non tutelare a dovere i propri utenti: “È inconcepibile che un colosso come Facebook permetta che avvengano certe cose, con persone che rubano le tue foto e tentano poi di ricattarti. L’identità di ogni persona è importante e va tutelata il più possibile”.