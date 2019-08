Un grave incidente tra un’automobile e una moto si è verificato nella mattinata di sabato 28 aprile, poco prima delle 10, a Casnigo.

Il motociclista, un uomo di 51 anni, stava viaggiando in direzione Bergamo lungo la strada provinciale 35 della Valle Seriana, quando il Suv proveniente dal senso di marcia opposto ha svoltato: l’impatto tra i due mezzi è stato violento. Lo scontro è avvenuto nelle vicinanze della rotatoria per la Val Gandino.Sul posto si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso di Bergamo per soccorrere il centauro bergamasco e l’allarme è scattato in codice rosso. Presente anche un’ambulanza della croce Verde di Colzate.

Lungo la provinciale si sono create lunghe colonne e il traffico è stato gestito a senso unico alternato da parte degli agenti della polizia locale. L’esatta dinamica del sinistro stradale è al vaglio delle Forze dell’Ordine. Le condizioni del centauro restano gravi.