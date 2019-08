Suor Cristina a “Ballando”, Emma, Fogli e Facchinetti ad “Amici”: la tv del 28 aprile

Si rinnova la sfida del sabato sera in tv tra “Ballando con le stelle” su RaiUno e “Amici” su Canale5.

Sabato 28 aprile alle 20.35 sulla prima rete Rai l’appuntamento è con l’ottava delle dieci puntate del dance show condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli. La trasmissione è giunta a un momento cruciale: i “quarti di finale”, pochi passi separano le coppie in gara dalla finalissima del 19 maggio. Sabato scorso si è assistito alla “staffetta del ripescaggio”, ma solo questa sera si scoprirà se una delle coppie momentaneamente eliminata potrà finalmente tornare in gioco. Infatti, attraverso sfide dirette si scoprirà quale coppia si unirà ai semifinalisti il 5 maggio. In pista ci saranno Amedeo Minghi – Samanta Togni vs Eleonora Giorgi – Samuel Peron; Don Diamont – Hanna Karttunnen vs Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Stefania Rocca – Marcello Nuzio vs Cristina – Luca Favilla.

Durante la serata, non mancheranno le performance di Robozao, con la sua “Robozao dance”, mentre a bordo pista la criminologa Roberta Bruzzone e Sandro Mayer saranno sempre pronti a svelare aspetti insoliti sulle personalità dei concorrenti.

Nel ruolo di “ballerina per una notte” ci sarà suor Cristina che, grazie alla sua voce e alle sue qualità canore nel 2014 ha vinto The Voice nella squadra di J-Ax. Pochi giorni fa è uscito il suo nuovo album “Felice” e tutto questo senza mai interrompere il suo cammino spirituale. Per suor Cristina è giunto il momento di cimentarsi in una nuova sfida, sulla pista di “Ballando con le stelle”. Infatti, affronterà un “tour de force” imparando in poche ore, una coreografia realizzata per lei, da eseguire durante la diretta del programma. L’esibizione verrà valutata dal direttore Sandro Mayer, presente in studio. Il punteggio così ottenuto, sarà molto utile a una delle coppie in gara aiutandola a migliorare la classifica finale.

Al centro dell’attenzione ci saranno le sfide di danza tra i concorrenti. Le coppie in gara che si giocheranno il tutto per tutto per accedere alla semifinale del 5 maggio sono: Akash Kumar – Veera Kinnunen; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro – Stefano Oradei; Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro; Giaro Giarratana – Lucrezia Lando. Danzeranno sulla grande pista da ballo dell’Auditorium Rai del Foro Italico, guidati dai rispettivi maestri con diversi stili di danza: cha cha cha, tango, valzer, jive, rumba, paso doble, salsa, rumba, merengue e qickstep. A giudicare le loro performance sarà, ancora, la giuria presente in studio composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith. A fare la differenza, come sempre, poi, sarà il televoto da casa.

Ci sarà, infine, la quarta sfida del torneo Ballando con te, dedicato alla gente comune, con protagonisti i migliori artisti selezionati dopo il tour “Ballando on the road”, nelle regioni italiane. Largo spazio dunque alla grande passione degli italiani per la danza, con stili e balli diversi. Gli artisti che si esibiranno sono: la coppia formata da Jacopo e Linda Tavana, da Villa Carcina in provincia di Brescia contro la giovane Sara Verrocchio da Montesilvano, Pescara.

Su Canale5, invece, alle 21.10 sarà la volta della quarta puntata del serale di “Amici”, condotto da Maria De Filippi. La settimana scorsa le due squadre sono rimaste con gli stessi componenti: a sfidarsi, quindi, saranno la squadra bianca con Zic, Valentina, Irama, Luca, Biondo ed Emma, e la squadra blu con Einar, Matteo, Carmen, Bryan e Lauren.

Tanti gli ospiti di stasera, a cominciare da Emma Marrone, che quest’anno non è nel cast fisso della trasmissione e, dopo le ultime partecipazioni come direttore artistico, torna ospite da Maria De Filippi. Si esibirà nella cosiddetta “prima fase”, solitamente dedicata alle “corali” di canto e ballo a cui partecipano tutti i concorrenti della Squadra Bianca e della squadra blu. Duetterà insieme al team dei Bianchi, per cui in gara ci sono ancora i cantanti Biondo, Irama, Zic ed Emma ed i ballerini Luca e Valentina. I blu, invece, si esibiscono in gruppo con Alessandra Amoroso: la cantante si “sdoppierà”, ricoprendo sia il ruolo di ospite sia quello di giurata in Commissione Esterna. I concorrenti rimasti in gara nella Squadra Blu sono: Einar, Matteo e Carmen per il canto e Bryan e Lauren per la danza.

Ci saranno anche Stash dei The Kolors e Roby Facchinetti con Riccardo Fogli. Entrambe le ospitate sono previste per la cosiddetta “seconda fase“, quella dedicata ai duetti per cui l’ospite di turno può scegliere con quale concorrente delle due squadre esibirsi in diretta. Poi, sarà la volta del celebre duo formato da una parte degli storici componenti dei Pooh, reduce dal Festival di Sanremo 2018 con la canzone dal titolo “Il segreto del tempo”.

Ospite speciale di puntata il rapper Fedez, mentre Stefano De Martino torna negli studi nelle vesti di ballerino.

Su Tv8 alle 21 ci sarà un nuovo appuntamento con il varietà “Saturday night live”, condotto da Claudio Bisio. Accanto a lui, come sempre ci saranno i sette comici del cast fisso: Francesco Arienzo, Alessandro Betti, Mirko Darar, Annagaia Marchioro, Mary Sarnataro, i Trejolie e Marta Zoboli.

Tanti gli ospiti che interverranno nel corso della serata. Il cantautore Max Gazzè sarà il protagonista dell’esilarante quiz “Chi Gazz è”: il concorrente Francesco Arienzo riuscirà ad identificarlo tra i suoi sosia? I Maneskin, invece, saranno gli altri ospiti musicali della puntata e si esibiranno con il loro singolo “Morirò da re”.

Anche l’attrice Angela Finocchiaro si troverà alle prese con un quiz show, nei panni di una simpatica concorrente: sarà in grado di indovinare la parola misteriosa di una surreale “Ghigliottina”?

E, ancora, la puntata proseguirà con un tagliente sketch sull’introduzione delle armi nelle aule americane: Claudia Gerini dovrà interpretare l’inedito ruolo di un’insegnante sopra le righe in una scuola degli Stati Uniti. Mentre l’attore Lino Guanciale sarà al centro di un esperimento: in un esilarante sketch sarà clonato. Ma il tentativo non andrà esattamente a buon fine…

E, per concludere, il campione Gianluca Vialli sarà ospite per un colpo di scena “in zona cesarini”. Tra gli appuntamenti fissi non mancherà il famigerato Tg di satira Weekend Update: Vialli ripercorrerà alcune particolari news sportive insieme a Bisio. Mentre Guanciale sarà alle prese con un’intervistatrice poco professionale…

Tornano, poi, gli esilaranti contributi video de il Terzo Segreto di Satira con un nuovo episodio di Sguburra, la serie che racconta l’incontro e le incomprensioni linguistiche tra la criminalità romana di Mafia Capitale (Suburra) e Gomorra. Oltre a Claudio Bisio e al cast, a interpretare i componenti delle bande rivali ci saranno gli attori Fortunato Cerlino, Cristina Donadio, Ricky Memphis e Francesco Pannofino.

La colonna sonora della serata è firmata dall’orchestra della Tom’s Family, capitanata da Rocco Tanica.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda il telefilm “Ncis Los Angeles”, con Daniela Rauh e Chris O’Donnell. Andrà in onda un episodio intitolato “Luci e ombre”. La squadra con Callen e Kensi si trova a indagare su un attacco alla rete informatica che ha bloccato completamente tutta la griglia elettrica della parte ovest di Los Angeles.

RaiTre alle 21.30 proporrà la quarta delle sei puntate di “Ulisse – Il piacere della scoperta”. Andrà in onda una puntata intitolata “Elisabetta I: una donna al comando”. Alberto Angela con l’aiuto di uno sceneggiato ricostruisce la vita della regina Elisabetta I Tudor d’Inghilterra, dalla difficile infanzia fino agli ultimi giorni del suo lungo regno.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.15 c’è “La confessione di un marito”, con Jr Borune; su Italia1 alle 21.10 “Madagascar 2”; e su Canale Nove alle 21.30 “Piedone d’Egitto”. Ancora, su Rai4 alle 21 “Snitch – L’infiltrato”, con Dwayne Johnson; su La7D alle 21.30 “La moglie di un uomo ricco”, con Halle Barry; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Io, Caligola”, con Malcolm McDowell; su La5 alle 21 “Rosamunde Pilcher: la voce del cuore”, con Ivonne Schonherr; e su Iris alle 21 “Sfera”, con Dustin Hoffman.

Su La7 alle 21.10 c’è il telefilm “L’ispettore Barnaby”, con John Nettles. Andranno in onda due episodi intitolati “Matrimonio con delitto” e “La faida”. Nel primo, l’ispettore Barnaby, che sta organizzando il matrimonio di sua figlia Cully si trova a dover indagare sull’omicidio di una damigella d’onore. Nel secondo, a Midsomer le famiglie Hicks e Hammond sono in lotta da decenni, e fatalmente un giorno un uomo viene ucciso. L’ispettore Barnaby entra subito in azione.

Spazio al teatro su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena “L’ottimista”, con Leonardo Manera. Sono passati più di duecentocinquanta anni dal 1759, anno di pubblicazione di “Candido”, il capolavoro di Voltaire condannato all’indice perché ritenuto dissacratorio. Con sguardo irriverente e goliardico che smaschera gli abusi di potere, i fanatismi e l’ottusità del pensiero dominante, Candido ritorna a calcare la scena grazie a Leonardo Manera, che fa suo il racconto di Voltaire in questo spettacolo.

Manera dà voce e incarna i diversi personaggi che ne costituiscono il cuore narrativo, cogliendo i tratti comici e grotteschi che ancora si riscontrano negli uomini e nelle donne del terzo millennio. Pungente e lieve, inventore di volti e caratteri, Leonardo Manera è una delle voci più rappresentative della risata, sempre attraversata da una vena malinconica. Lo spettacolo è stato ripreso al Teatro Sociale di Cittadella.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra la diretta del “Grande fratello 15”, su Real Time dalle 19.20 il docu-reality “Vite al limite” e su Italia2 dalle 21.10 la replica de “Le Iene show”.