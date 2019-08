Spaccio a minorenni ai giardinetti di Dalmine: preso

Operazione antidroga dei carabinieri della Compagnia di Treviglio venerdì sera nei Comuni di Dalmine e Osio Sopra. I militari di Dalmine con l’ausilio dei colleghi di Zingonia hanno difatti arrestato in flagranza di reato un giovane marocchino, clandestino in Italia e con alle spalle già diversi precedenti di polizia e penali.

L’intervento è avvenuto nei pressi dei giardini pubblici, quando quattro minorenni tra i 16 ed i 17 anni sono stati fermati e trovati così in possesso di diverse dosi di hashish e ketamina (sostanza stupefacente utilizzata in ambito veterinario anche come anestetico per i cavalli).

Dopo aver contestato ai quattro minorenni l’uso personale di sostanze stupefacenti, con la conseguente segnalazione alla Prefettura di Bergamo e riaffidati i ragazzini ai genitori, gli investigatori sono riusciti a risalire allo spacciatore, un 22enne già noto ai carabinieri che è stato rintracciato e, dopo un breve inseguimento a piedi, bloccato e trovato in possesso di diverse dosi di sostanze stupefacenti.

Recuperati così nel suo zaino 43 involucri di marijuana, ovuli e pezzi vari di hashish, il tutto per un peso complessivo di circa mezzo etto di droga. Rinvenuto e sequestrato anche del denaro contante in banconote di piccolo taglio costituente provento della precedente attività di spaccio al dettaglio da parte del marocchino.

Il magrebino è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per di più aggravata dallo smercio a minorenni.