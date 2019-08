Serata di degustazione a tema con lo champagne Bedel

Bollicine francesi protagoniste il 2 maggio Al Carroponte di Bergamo in un nuovo appuntamento di degustazione. La serata sarà infatti dedicata agli champagne di Bedel, particolarmente apprezzati dal maître sommelier e patron Oscar Mazzoleni, il quale si dichiara “da sempre affascinato dalle bollicine di questo domaine per la grande armonia, complessità ed eleganza”.

Questa maison si distingue per una scelta intrapresa ormai vent’anni or sono: nel 1998 la titolare Françoise decise di convertire l’intera produzione, iniziando a utilizzare esclusivamente metodi biodinamici. Da questa decisione, legata al profondo rispetto dei cicli vegetativi e del terroir, sono nati grandi champagne, che inebriano il palato per armonia ed equilibrio. Ogni vino è pertanto pura espressione del territorio da cui deriva, ogni bottiglia rappresenta in toto la vigna che lo ha generato, ogni bicchiere racconta di come l’uomo possa ottenere grandi prodotti mettendosi in ascolto della natura.

L’evento del 2 maggio (alle 20.30) sarà un coinvolgente viaggio sensoriale, in cui quattro diversi champagne della pluripremiata produzione di Bedel saranno esaltati da un elegante e delicato menu, studiato per l’occasione dallo staff di Al Carroponte e da Oscar Mazzoleni, patron del locale.

Si inizierà con Dis “Vin Secret” Brut, rotondo e fruttato, abbinato allo scampo alla brace con burrata, briciole di pane aromatico e pomodoro; si proseguirà con la grande personalità di Entre Ciel & Terre Brut, accompagnato da frittura di paranza con salsa tartara e maionese alla barbabietola; seguirà l’impareggiabile freschezza di Origin’elle Brut, servito con risotto allo sgombro affumicato e polvere di cavolo viola; si continuerà con la ricchezza e l’intensità di L’Âme de la Terre Extra Brut 2005, che sarà degustato con un filetto di maiale con piselli, fave e croccante al nero di seppia. Infine, pan di spagna allo zenzero con crema di carote e gelato al passion fruit, che concluderà in dolcezza la serata.