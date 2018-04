Rovetta, 73 anni fa l’uccisione del nipote di Mussolini con 42 militi fascisti

Era la notte tra il 27 e il 28 aprile del 1945 quando a Rovetta furono uccisi 43 militi fascisti appartenenti alla Prima Divisione d’Assalto “M” della Legione Tagliamento. Tra loro anche il nipote di Benito Mussolini. Un’esecuzione sommaria, ribattezzata “Strage di Rovetta”.

La vicenda prese il via due anni prima. Era l’ottobre del 1943 quando il gruppo di fascisti, inquadrato nell’ambito della Guardia nazionale repubblicana della Repubblica sociale italiana, venne trasferito in Val Camonica (Brescia). Il loro compito era quello di difendere le linee di comunicazione della Wehrmacht e di presidio dei cantieri dell’Organizzazione Todt, oltre che contrastare le formazioni partigiane. Nei mesi successivi la missione si allargò anche alla vicina provincia di Bergamo.

Il 26 aprile 1945 i militi, comandati dal Sottotenente Roberto Panzanelli, venuti a conoscenza della resa nazifascista, abbandonarono il presidio per raggiungere Bergamo. Si incamminarono armati. Giunti a Rovetta, decisero di deporre le armi e di consegnarsi al locale Comitato di Liberazione Nazionale. Panzanelli prese accordi con i rappresentanti del CLN locale per ricevere tutte le garanzie quali prigionieri di guerra.

L’ufficiale fece sottoscrivere e sottoscrisse un documento a tutela dei prigionieri, a firma sua, del parroco Don Bravi membro del CLN locale, del Maggiore Pacifico. Questo comitato CLN si era autoproclamato tale, non aveva poteri effettivi e le sue garanzie non avevano alcun valore. I militi, lasciate le armi, vennero trasferiti nei locali delle scuole elementari del paese in attesa di essere consegnati alle autorità del Regno del Sud o agli eserciti regolari degli Alleati.

Il 28 aprile arrivò in paese un gruppo di partigiani composto da appartenenti alla 53esima brigata Garibaldi Tredici Martiri, alla Brigata Camozzi e alle Fiamme Verdi, che prelevarono i militi dalla scuola e li scortarono fino al cimitero del paese. Durante lo spostamento uno dei prigionieri, Fernando Caciolo, riuscì a fuggire. Panzanelli tentò di far valere lo scritto in suo possesso con le garanzie sottoscritte, ma il foglio con le firme gli fu strappato di mano e calpestato. Giunti al cimitero vennero organizzati due plotoni d’esecuzione e 43 dei prigionieri, di età compresa dai 15 ai 22 anni, vennero fucilati.

Tre di loro furono risparmiati per la loro giovane età. Uno dei militari, il ventenne Giuseppe Mancini, prima di essere ucciso, per ultimo, fu costretto ad assistere alla fucilazione di tutti i suoi camerati, in quanto i partigiani scoprirono essere figlio di Edvige Mussolini, sorella di Benito Mussolini.