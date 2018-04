Oscar Magoni dice Atalanta: “Genoa senza stimoli, i nerazzurri non devono sbagliare”

“Forza Atalanta, non puoi sbagliare”.

Oscar Magoni è chiaro, non fa giri di parole. Quello che ha a disposizione l’Atalanta domenica 29 aprile contro il Genoa è quasi un match ball per l’Europa. D’accordo, resterebbero poi ancora tre giornate e nove punti non sono pochi, però sfruttare al massimo anche questa possibilità… è un’occasione da cogliere al volo.

Magoni spiega: “L’Atalanta tecnicamente è più forte del Genoa, credo che non ci siano dubbi. E il Genoa non ha particolari tensioni agonistiche, quindi… l’unica insidia secondo me sta nel tenere la concentrazione, quella è la parte più difficile. Perché sembra una partita scontata, l’avversario non ti dà stimoli straordinari, tocca all’Atalanta trovare le motivazioni, che ci sono indubbiamente e forti”.

Magoni è già stato calciatore in nerazzurro (dal 1992 al 1995, 89 presenze e 3 gol), l’anno dopo in rossoblù (35 presenze e un gol), allenatore e ora direttore sportivo al Renate, che tanto per rimanere fedele alla passione di Oscar veste i colori nerazzurri in Lega Pro. Con qualche giovane atalantino da crescere, come Lunetta. A proposito di giovani, Magoni come vede Barrow? “Molto promettente, sta sfruttando bene le sue occasioni. Ha doti e qualità, deve fare esperienza”.

L’Atalanta che si prepara ad affrontare il Genoa sta ritrovando il miglior Gomez e dovrebbe recuperare anche Ilicic. Quanto conta avere al meglio due punti di riferimento come loro? “I giocatori di qualità sono importanti, averli nel momento decisivo è fondamentale, loro ti danno sicuramente una spinta in più”.

Dal Genoa che pericoli si possono avere, cosa si può temere? “Mah, loro inizialmente hanno fatto fatica, poi hanno trovato continuità di risultati con Ballardini. Il Genoa non ha grandissimi giocatori, però ha gente di categoria, buoni giocatori. Di Perin si parla spesso anche per la Nazionale, ci sono Bertolacci, Laxalt sull’esterno, c’è Pandev che fa sempre gol e che gol, avete visto col Verona… sono buoni giocatori che ormai hanno portato la barca in porto, non credo che il Genoa abbia più molto da chiedere a questo campionato. D’accordo che i giochi non sono ancora fatti. Poi il Genoa sicuramente in casa ha un pubblico molto esigente e tanti risultati di prestigio li ha colti a Marassi, ma quest’anno hanno fatto qualche buon colpo anche fuori, come contro la Lazio, oltre alle vittorie sui campi di Cagliari, Verona, Crotone, Chievo: meglio stare attenti”.

Quindi Atalanta padrona del suo destino? “Deve vincere, non ci sono alternative, per arrivare sesta. E ogni partita ha le sue insidie, non c’è nulla di scontato, però Gasperini è esperto e non devo certo insegnargli io. I cinque gol dell’Atalanta l’anno scorso a Marassi? Ogni anno è diverso, non si possono fare paragoni”.

L’Atalanta tra l’altro ha giocato contro il Renate in amichevole all’andata, dopo la vittoria per 2-1 sul Genoa e ha vinto 4-1 (con gol di Vido e Orsolini che sono stati ceduti, Cornelius e Haas). Magoni soddisfatto del Renate? “Direi di sì, domenica abbiamo una partita decisiva proprio come quella dell’Atalanta, se vinciamo andiamo ai playoff che per il Renate sono un gran traguardo”.