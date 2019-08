È morto il piccolo Alfie, i genitori l’annunciano su Facebook

Il piccolo Alfie, che ha tenuto il mondo (e l’Italia che gli aveva dato la cittadinanza per poterlo curare qui) col fiato sospeso, se n’è andato. Lo annunciano i genitori su Facebook: “Il nostro gladiatore ha deposto lo scudo”. Il bimbo è morto nella notte tra venerdì e sabato nell’ospedale di Liverpool.

Lunedì sera i medici dell’Hey Ospita avevano staccato la spina al bimbo inglese di 23 mesi affetto da una malattia neurodegenerativa che era tenuto in vita da un respiratore artificiale: una decisione fortemente osteggiata dai genitori Tom Evans e Kate James che per tutta la notte avevano continuato a praticare la respirazione bocca a bocca al figlio, riuscendo a tenerlo in vita per dieci ore.

Così, secondo quanto riferito dalla madre, i medici avevano deciso di riattaccarlo ai macchinari che gli garantivano ossigeno e acqua.

Era proseguito così il braccio di ferro tra i genitori di Alfie e i giudici inglesi che avevano deciso di sospendere le cure: una disputa nella quale era intervenuto anche Papa Francesco che aveva lanciato un appello affinché il piccolo venisse salvato.

E l’Italia aveva fatto la sua parte, concedendo al piccolo la cittadinanza per tentare di portarlo nel nostro Paese e salvarlo.

Il 16 aprile la Corte d’appello aveva respinto un ricorso ma aveva comunque ordinato di non staccare la spina sino a sentenza della Corte Suprema: lunedì, infine, la Corte europea dei diritti umani aveva rifiutato l’ultimo ricorso dei genitori.