Malpaga, domenica 29 aprile ci sarà “Arcieri al Castello”

Domenica 29 Aprile dalle 10.00 alle 18.00 al Castello di Malpaga ci sarà “Arcieri al Castello!”

Si tratta di una manifestazione ormai giunta alla 5ª edizione e che visto il crescente interesse da parte del pubblico (l’anno scorso si sono raggiunti 5.000 visitatori).

Quest’anno in via del tutto eccezionale sarà allestita nell’antica Piazza d’Armi del Castello e prevederà tante novità.

Potrete visitare un vero accampamento medievale, ammirare splendidi rapaci, conoscere arcieri in abiti d’epoca e vederli cimentarsi nelle tecniche di tiro con l’arco. A disposizione del pubblico ci sarà un campo da tiro con l’arco per provare a scoccare una freccia (sia gli adulti che i bambini).

Durante il pomeriggio potrete assistere ad avvincenti combattimenti con spade, cimentarvi in un’acconciatura da madamigella e far fare ai vostri bimbi il battesimo della sella con dei pony che faranno un giro all’interno della piazza.

Per tutta la giornata ci sarà anche l’occasione per fare un po’ di shopping medievale acquistando alle bancarelle storiche e si potrà godere di un pranzo veloce all’area Ristoro posta all’interno della Piazza oppure di un menu più ricercato alla Locanda dei nobili viaggiatori.

L’ingresso sarà a pagamento (3 euro adulti – gratis under 12) in via Castello di Malpaga 8, Cavernago.