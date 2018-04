Equity crowdfunding: le 5 cose che (forse) non sai

L’equity crowdfunding, così come avvenuto in altri Paesi, sta prendendo sempre più piede in Italia come strumento diffuso per finanziare la propria azienda e come opportunità per diversificare i propri investimenti. I dati di mercato sono particolarmente incoraggianti: finora, grazie all’equity crowdfunding sono stati finanziati ben 107 progetti per un totale di oltre 25 milioni di euro. Numeri che, se confrontati con quelli del Venture Capital italiano – 78 deal per circa 207 milioni di Euro nel 2017 – raccontano uno scenario legato al finanziamento dell’innovazione che si sta rapidamente trasformando. Il portale Opstart è uno degli assoluti protagonisti di questo nuovo fenomeno: con 28 progetti lanciati sulla piattaforma bergamasca –18 conclusi con successo di cui ben 14 hanno superato l’obiettivo di raccolta e 7 campagne in corso –, Opstart ha reso Bergamo una tra le piazze più vivaci, subito dopo Milano e le altre grandi città.

È ormai noto che l’equity crowdfunding piaccia alle startup, che lo utilizzano come vetrina per attirare capitali e volano per dare avvio ai propri progetti di sviluppo. Tuttavia, l’equity crowdfunding è un mondo che attrae sempre più persone interessate a partecipare attivamente all’innovazione.

Opstart, anche grazie alle esperienze delle startup delle campagne avviate, chiarisce di seguito i 5 aspetti principali legati ad un’operazione di equity crowdfunding, la forma più facile e veloce per diventare soci di società innovative ad alto potenziale.

1 – Come funziona l’operazione ed è vero che è gratis per chi investe?

L’equity crowdfunding permette a chiunque di aderire, anche con piccole somme (es. da 250 Euro), ad un aumento di capitale offerto da un’azienda su un portale on line. Contrariamente agli strumenti tradizionali, non vi è nessun costo per l’investitore e non è necessario recarsi dal notaio. Una volta registrati e profilati su uno dei 24 portali autorizzati dalla Consob è sufficiente selezionare un progetto, visionarne la documentazione (visura, bilanci, business plan etc.) e scegliere l’importo che si vuole investire, ottenendo in cambio la percentuale di quote societarie stabilite nel documento di offerta. Si può investire totalmente online con un semplice bonifico , senza doversi recare in banca.

2 – Quali vantaggi si hanno nell’investire in equity crowdfunding?

Sono diversi i motivi per investire in equity crowdfunding. Il primo attiene allo sgravo fiscale connesso all’investimento, ossia una detrazione fiscale del 30% sull’importo investito. In secondo luogo, stando alle statistiche, il ritorno all’investimento medio di un investitore di startup è di 2,5 volte il totale investito nei quattro anni prima dell’exit e aumenta in proporzione al numero di investimenti realizzati (in media oltre il 100% dopo i primi sei investimenti). Se quindi non tutte le startup sono destinate a diventare dei giganti, è altresì vero che oggi è possibile diversificare scegliendo tra i molti progetti in diversi settori promettenti: fintech, realtà virtuale, sharing economy.

3 – Posso investire anche se non ho conoscenze approfondite di finanza o di tecnologia?

L’equity crowdfunding nasce proprio per facilitare l’incontro tra l’innovazione e il mercato dei consumatori, mettendoli direttamente in contatto e “disintermediando” il mondo della finanza ordinaria, ossia banche ed enti finanziari classici. Nonostante sia un mercato regolamentato e Consob vigili sull’operato dei portali a tutela dell’investitore, il presupposto base è dare possibilità a chiunque di poter supportare attivamente e direttamente un’iniziativa in cui crede: chi di noi avrebbe investito qualche centinaia di euro in Facebook Inc. ai suoi esordi nel 2004?

4 – Come posso controllare l’andamento della società in cui ho investito?

Aderendo ad un’offerta su un portale di equity crowdfunding, si acquistano quote societarie in proporzione all’aumento di capitale. A seconda del documento di offerta, si possono sottoscrivere quote di tipo A con diritto di voto in assemblea o quote di tipo B senza diritto di voto. Oltre alla relazione annuale effettuata dagli amministratori della società, alcuni portali – tra cui Opstart – redigono report periodici e spesso organizzano momenti informali d’incontro tra l’azienda e i soci crowd.

5 – Come faccio ad essere aggiornato sulle nuove campagne e sulle nuove opportunità?

Opstart crede che uno dei veri vantaggi dell’equity crowdfunding sia quello di dare a tutti la possibilità di avere una finestra aperta sull’innovazione: per questo attraverso il portale e i suoi canali (social e newsletter) informa e aggiorna costantemente i suoi utenti sulle novità di settore, i trend di sviluppo, l’andamento delle campagne in corso e quelle che verranno lanciate prossimamente.

