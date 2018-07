Entourage circense di tirapiedi e concubine: sono “Loro” i protagonisti di Sorrentino

Titolo: Loro 1

Regia: Paolo Sorrentino

Attori: Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak

Durata: 104 minuti

Giudizio: ***

Paolo Sorrentino, il regista italiano premio Oscar, torna a sorprenderci con Loro 1: prima metà di un film che, come suo solito, ci lascia perplessi, un po’ sgomenti, ma tutto sommato soddisfatti. In caso non abbiate familiarità con il suo stile, vi consiglio di andare a recuperare la visione de La grande bellezza; giusto per farvi un’idea di che cosa vi aspetta, perché Loro 1 è ancora in pieno stile “circense” alla Sorrentino doc. Ebbene sì, questo film è un vero e proprio circo, con un continuo via vai frenetico di animali e di persone, di trucco e di parrucco, di capriole e salti ginnici, e chi più ne ha più ne metta.

In caso non l’abbiate già capito, Loro 1 è la rielaborazione in chiave artistica della vita e delle vicende politiche che hanno circondato Silvio Berlusconi nei suoi anni d’oro, fatti di processi e

Bunga Bunga. Tuttavia, non è Il Caimano di Nanni Moretti, ma è una ricerca più introspettiva, che mira a raccontare l’uomo dietro al politico, concentrandosi più sulle vicende personali che su quelle pubbliche.

Il tutto inizia a Taranto, dove un sempre affascinante Riccardo Scamarcio interpreta la figura di Gianpaolo Tarantini, l’imprenditore barese che organizzava i famosi festini brulicanti di escort. Sergio, nome fittizio, è disposto a fare di tutto per arrivare a “Lui”, e inizia la sua scalata reclutando ragazze giovani e disinibite, a suon di alcol e droga, con lo scopo di organizzare una festa-trappola in Sardegna, a cui il Presidente non potrà resistere. Nel frattempo, la sua compagna, in affari e nella vita, usa la sua unica arma (che sia chiaro, non è il cervello) per raggirare politici annoiati, con lo scopo di ricattarli in seguito per soldi. Un allegro affare di famiglia, insomma. Ed è qui che capiamo chi sono “Loro”: gli imprenditori rampanti, le concubine ammaestrate, i politici corrotti e i giullari tirapiedi e vorticano come sanguisughe attorno a “Lui”, unico vero protagonista, in cerca di un po’ di fortuna.

Nel frattempo, Lui, di cui non si pronuncia mai il nome per tutto il corso della prima metà del film, si gode la pensione nella sua villa ultra chic in Sardegna, insieme alla moglie Veronica, interpretata da Elena Sofia Ricci. Silvio, interpretato dal meraviglioso Toni Servillo, viene presentato nei panni di un marito, accorto e amorevole, che si deve far perdonare dalla moglie, depressa e affranta, per i tradimenti commessi. Silvio tuttavia ne esce come un uomo estremamente intelligente, generoso, simpatico, erroneamente condannato all’isolamento e incompreso dall’opinione pubblica. Un uomo semplice, ambizioso, che non desidera altro che realizzare i suoi obiettivi.

In questa prima parte, Sorrentino si è concentrato molto sullo zoccoleggiamento finalizzato al potere e sulla storia d’amore morente tra Silvio e Veronica; spero che nella seconda parte, in uscita

a breve, lasci spazio al vero centro della vicenda: Lui; indagando in modo viscerale, e non più superficiale, l’uomo che ha scosso l’Italia.

Che il soggetto piaccia o meno, si tratta comunque di un film assolutamente da vedere, non solo per farsi affascinare dallo stile strambo di Sorrentino, ma soprattutto per godere della meravigliosa

performance attoriale di Toni Servillo e del suo incredibile accento milanese che, a chiudere gli occhi, sembra quasi di sentire Lui in persona.