Sabato pomeriggio

Ciclista investita alla rotonda di Rovetta finisce in ospedale fotogallery

Secondo le prime informazioni, la donna di 59 anni stava pedalando nella rotatoria lungo la provinciale in via Chiesa, quando una Gran Vitara Suzuki di colore nero che stava per immettersi in rotonda ha urtato la ciclista.

Una ciclista è stata investita a Rovetta, poco prima delle 17, nel pomeriggio di sabato 28 aprile. Secondo le prime informazioni, la donna di 59 anni stava pedalando nella rotatoria lungo la provinciale in via Chiesa, quando una Gran Vitara Suzuki di colore nero che stava per immettersi in rotonda ha urtato la ciclista. Alla guida della Jeep vi era un'altra donna che è rimasta illesa.







La 59enne, invece, è stata immediatamente soccorsa dall’ambulanza del Corpo Volontari Presolana; nella zona per prestare le prime cure alla signora è giunta anche l’automedica.

La ciclista è stata trasportata all’Ospedale in codice giallo. © Riproduzione riservata

