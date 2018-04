Sicurezza, anche a San Paolo i gruppi di Controllo di vicinato

Dopo Villaggio degli Sposi e Colognola, anche il quartiere San Paolo avrà i suoi gruppi di “Controllo di Vicinato”: l’iniziativa è stata presentata nella serata di giovedì 26 aprile al Teatro “Lottagono” di Bergamo alla presenza del vicesindaco Sergio Gandi, del comandante del reparto di sicurezza urbana dei vigili urbani di Bergamo Mauro Foglia e del referente dell’Associazione Nazionale “Controllo del Vicinato”di Treviolo Francesco Ferrari, il quale ha raccontato la propria esperienza nel paese dell’hinterland bergamasco. “Si tratta non di un servizio, ma di una collaborazione fra vicini – sottolinea Ferrari – L’obiettivo della nostra associazione non è quella di sostituirci alle forze dell’ordine, ma di lavorare a fianco a loro. Tutto ciò viene fatto dai cittadini in piena sicurezza senza rischiare nulla e senza fare nient’altro rispetto a ciò che viene già compiuto normalmente, come porre l’attenzione a ciò che ci circonda quando si esce di casa oppure dare un’occhiata attorno a se’”.

Con la nascita dei gruppi di “Controllo del Vicinato”, per i cittadini del quartiere San Paolo giunge una nuova possibilità di contrasto e prevenzione a portata di clic ad attività criminali come i furti che nell’ultimo periodo hanno colpito l’area orobica: “I cittadini che aderiranno entreranno a far parte di un gruppo Whatsapp dove vengono segnalate eventuali emergenze o casi sospetti – continua Ferrari – Questo gruppo verrà controllato da alcuni referenti che, attraverso alcune semplici regole tali da permettere l’invio di messaggi legati soltanto a segnalazioni, renderanno l’azione più snella ed efficace possibile; mentre le segnalazioni stesse potranno esser anche girate direttamente alle forze dell’ordine chiamando il numero 112, così da permettere loro di intervenire se necessario”.

Soddisfatta per l’iniziativa anche l’amministrazione comunale, come si evince dalle parole dell’assessore alla sicurezza Sergio Gandi: “Affinché si possano ottenere dei risultati, occorre un confronto fra cittadini, amministrazione, organizzazioni di controllo ed istituzioni proposte. Se tutto ciò avviene, si possono ottenere alcuni miglioramenti come già accaduto in altre parti della città”.

In conclusione il territorio del quartiere San Paolo verrà diviso in due gruppi che comprenderanno i cittadini dell’area Nord e dell’area Sud del rione, come anticipa Simone Paganoni, referente per la zona Sud: “Il quartiere sarà diviso nella zona comprendente il territorio a nord di Via Coghetti ed in quella a sud di essa compresa sino all’area nei pressi di via Carducci. Come referenti raccoglieremo nei prossimi giorni le adesioni e, in base a quelle, apriremo i gruppi Whatsapp e daremo il via all’iniziativa”.