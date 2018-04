Si sente male in auto, morto l’ex sindaco di Isola di Fondra

Sarebbe morto per un malore Giuseppe Monaci, ex sindaco di Isola di Fondra. L’uomo, 77 anni, è deceduto nella mattinata di venerdì 27 aprile mentre in auto percorreva la provinciale che collega Lenna a Foppolo, nel territorio comunale di Moio de Calvi in corrispondenza del Ristorante Panoramico.

I soccorsi, con ambulanza ed elicottero del 118 insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Zogno, sono giunti sul posto in pochi minuti e hanno trovato l’uomo in condizioni disperate: l’anziano è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di San Giovanni Bianco ma per lui non c’è stato nulla da fare.