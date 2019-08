Seriate, la rivolta delle squadre di nuoto: “Noi messe da parte”

Una lettera che suona come un appello ai capogruppo del Consiglio comunale di Seriate. A scrivere sono le due società di nuoto agonistico che si allenano da molti anni all’interno della piscina comunale: la Nuoto Seriate A.S.D., che nei suoi 30 anni di attività ha cresciuto e portato atleti a partecipare ai massimi livelli, e la Polisportiva Sport e Cultura A.S.D., che in 8 anni di vita nel campionato C.S.I. vanta già un palmares di tutto rispetto con 4 titoli nazionali all’attivo.

“Dopo l’incontro avvenuto tra i nostri presidenti e l’amministrazione comunale il 20 aprile – scrivono le società in un comunicato congiunto – la situazione che ci è stata prospettata non è delle più serene per la prosecuzione delle nostre attività. Quello che abbiamo potuto constatare dall’incontro – spiegano – è che con la costruzione e gestione della futura nuova piscina le due società di nuoto saranno limitate e messe in disparte” (LEGGI QUI LA LETTERA).