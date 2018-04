Rubano profumi per 600 euro: coppia arrestata al Carrefour

Quelle borse schermate non sono passate inosservate. Gli uomini del servizio di sorveglianza dell’ipermercato Carrefour di Mozzo hanno notato un uomo e una donna che avevano appena rubato 600 euro in cosmetici e li hanno fatti arrestare dai carabinieri del comando di Bergamo.

È successo nel pomeriggio di giovedì 26 aprile. I due, rumeni, 34 anni lui e 29 lei, avevano riempito le loro borse con articoli di vario genere. I più costosi. Quando stavano per uscire, però, sono stati notate dalle guardie del centro, che li hanno fermati e hanno controllato cosa avevano preso.

Scovata la merce rubata, sono stati contattati i militari che sono accorsi in via Dell’Industria e hanno arrestato la coppia, che sarà processata per direttissima.