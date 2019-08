Minoranze all’attacco sul centro “La Proposta”: “Sia gestito dalle associazioni”

Sospendere e annullare il bando di gara per la gestione del Centro La Proposta di Briolo, presa in carico e rilancio dello stesso a carico del Comune e gestione affidata al mondo dell’associazionismo: sono le richieste che le minoranze di Ponte San Pietro, “Tu per Ponte” e “Ponte al Futuro”, presenteranno lunedì 30 aprile in Consiglio comunale all’amministrazione guidata dal sindaco Marzio Zirafa e che saranno discusse al punto 9 degli ordini del giorno.

Idee che erano già state dibattute nella seduta dello scorso 28 marzo quando era apparsa chiara e netta l’opposizione tra le due “fazioni”: ora Michele Facheris, Jacopo Masper, Rosalba Cattaneo e Mirvjen Bedini ci riprovano chiedendo come primo passo l’annullamento della procedura indetta il 9 aprile, finalizzata alla concessione del centro, e aperta dopo che la precedente si era conclusa con un nulla di fatto per l’assenza di offerte con documentazione amministrativa regolare.

“Nata dall’iniziativa spontanea dei Briolesi – ricordano i quattro firmatari della mozione – da sempre la cittadinanza identifica ‘La Proposta’ come luogo di aggregazione e socialità, e si dice contraria al suo sfruttamento come esercizio commerciale. La nostra richiesta prevede semplicemente il recupero dell’area, oggi abbandonata ed esposta al rischio di attività malavitose, a spese del Comune con investimenti non superiori a 80-100 mila euro e la riassegnazione del Centro alle associazioni che lo gestiranno per il bene della collettività”.

Le minoranze, prima del consiglio di lunedì, scenderanno anche in piazza per informare la cittadinanza del loro progetto: venerdì dalla 8.30 a mezzogiorno saranno di fronte al municipio mentre sabato, negli stessi orari, nello spazio antistante il Centro La Proposta.