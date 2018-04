Mapello, si allargano strada e marciapiede di via San Michele

“Si tratta di un’opera molto sentita visto che la via porta alla chiesa parrocchiale ed al cimitero” così l’assessore all’urbanistica del comune di Mapello Enrico Brignoli ha commentato il via ai lavori di manutenzione lungo via San Michele.

La strada, che dal centro del centro del paese dell’Isola Bergamasca sale lungo le pendici del Monte Canto sino al cimitero comunale, sarà interessata da un intervento che comprende l’allargamento della sede stradale, il rifacimento di un muro a secco a lato della strada, della pavimentazione e la creazione di un marciapiede a raso, come sottolinea l’assessore: “Il muro è stato interessato in passato da lavori da parti di privati e più recentemente da vari smottamenti, ma si è preferito non intervenire poiché erano in corso lavori all’interno del cimitero ed il passaggio di mezzi pesanti avrebbe rischiato di creare problemi alla nuova sede stradale – prosegue Brignoli – Abbiamo stipulato degli accordi bonari con i signori Ravasio e Porta Bonomi, proprietari dei terreni interessati dall’allargamento della strada che ringraziamo, e ciò ci permetterà di dare il via a breve ai lavori”.

L’intervento, la cui spesa è fissata a 310.000 euro, interesserà la viabilità comunale, nonostante ciò, come conclude l’assessore Brignoli, i disagi dovrebbero esser contenuti: “I lavori si dovrebbe concludere indicativamente entro settembre ed interessando l’accessibilità a chiesa e cimitero, dovremo cercare di ridurre i disagi, nonostante ciò in alcuni momenti potrebbe esserci la chiusura totale della strada”.