Loris Mazzetti a Bergamo presenta il libro su Don Gallo

Andrea Gallo, il prete di strada, è il protagonista del libro di Loris Mazzetti “La profezia del Don” che sarà presentato venerdì 27 aprile alle 21 alla chiesa di San Fermo, a Bergamo.

Loris Mazzetti, giornalista, storico collaboratore di Enzo Biagi, autore per la Rai di programmi come “Vieni via con me”, aveva

già scritto nel 2010 con don Gallo il best seller “Sono venuto per servire”. “La profezia del don” è una raccolta di interventi e testimonianze di chi lo conosceva.

Con l’autore a Bergamo sarà presente anche Lilli Zaccarelli (per più di trent’anni stretta collaboratrice di don Andrea alla comunità San Benedetto di Genova).